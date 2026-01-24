루머 시달린 이미숙, 결국 오열 "그 얘기만 하면 울컥, 가족 덕에 버텼다"(숙스러운)
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이미숙이 가족애를 전하며 눈물을 쏟았다.
23일 유튜브 채널 '이미숙_숙스러운 미숙씨'에는 "미숙한 제주 2일차. 언니랑 울고 웃고 오름 올라 지쳐 쓰러짐ㅋㅋ"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 이미숙이 친언니와 함께 제주도로 여행을 떠나, 자연 속에서 휴식과 힐링을 만끽하는 모습이 담겼다.
이미숙은 "유튜브를 찍으니까 이런 경험을 한 것 같다. 개인으로 할 일이 뭐가 있겠냐"라며 친언니와 함께한 제주 여행에 대한 만족감을 전했다. 이어 제작진이 "유튜브 촬영이 참 좋지 않냐"고 묻자, 이미숙은 "좋다. 하지만 좋은 만큼 책임이 따른다. 개인 스케줄로 바다 한가운데 갈 일은 없다"고 솔직하게 답했다.
특히 이미숙은 촬영을 함께 해준 친언니에게 깊은 감사와 애정을 드러냈다. 그는 "언니한테 정말 고맙다. 우리 가족은 형제애가 끈끈하다"라며 말문을 열었다. 이어 "그렇다고 매일 붙어 있는 거는 아니지만, 어렵다고 생각되는 순간이 있을 때마다.."라고 말하며 울컥하는 모습을 보였다.
결국 이미숙은 감정을 주체하지 못 하고, 눈물을 한참 동안 흘렸다. 이후 겨우 마음을 진정한 이미숙은 "그 이야기만 하면 자꾸 울컥한다"라며 "우리 언니가 내게 제일 미안해 하는 게 내가 어떤 곤경에 처해 있을 때 언니가 '내가 힘이 있거나 남자였으면 저 사람 가서 두들겨 패버렸으면 좋겠지만 그렇게 못해준 것에 대해 늘 미안하다'고 한다"고 이야기 했다.
하지만 이미숙은 친언니의 진심으로 마음의 위안을 얻었다고. 그는 "나는 위안을 느낀다. 만약 우리 언니가 없었다면, 내가 그 힘든 일을 겪었을 때 아마 버티지 못했을 것 같다"고 털어놨다.
또한 그는 "파도가 치는 건 막을 수는 없다. 흔들리면 흔들리는대로 내가 흔들려야 한다. 그 흔들리는 걸 내가 잘 견뎌내고 꿋꿋하게 내가 하고자하는 일을 바라보고 슌심히 해온 것에 대해 '잘했다' 싶다. 그래서 지금이 그 끝이 된 것 같다"라고 솔직하게 이야기 했다.
이미숙은 이어 "언니가 내 기둥이 되어 준 걸 보답할 수 있는 건 없지만, 이렇게 여행을 다니고 곁에 있는 것만으로도 감사하다"고 덧붙였다.
한편 이미숙은 2012년 17세 연하의 호스트바 출신 남성과 불륜 관계라는 가짜뉴스로 곤욕을 치른 바 있다. 당시 이미숙은 해당 보도를 최초 작성한 기자 2명과 유포를 주도한 소속사 전 대표 등을 상대로 명예훼손 및 허위사실 유포 등의 혐의로 법적 대응에 나섰다. 재판부는 이미숙의 주장을 일부 인정했다.
한 지난해 6월에는 보이스피싱으로 6천만 원을 잃었다고 밝히며 안타까움을 전했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.