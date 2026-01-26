[SC무비] "'헤어질 결심' 넘었다"…구교환♥문가영 '만약에 우리', 누적 200만 돌파 쾌거

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '만약에 우리'가 누적관객수 200만 관객을 돌파하는 쾌거를 누렸다.

26일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '만약에 우리'는 23일부터 25일까지 25만 4300명을 동원, 누적관객수 200만 1034명을 돌파했다.

이로써 '만약에 우리'는 2022년 191만 관객을 동원한 '헤어질 결심'의 기록을 넘어서며 2019년 '가장 보통의 연애' 이후 최고 멜로 흥행작에 등극했다. 개봉 2주차 주말부터 박스오피스 1위 역주행을 시작한 '만약에 우리'는 뜨거운 입소문에 힘입어 3주 연속 주말 박스오피스 1위에 오른 데 이어, 15일 연속 박스오피스 1위를 석권하며 왕좌를 굳건히 지키고 있다.

지난달 31일 개봉한 '만약에 우리'는 2018년 중국에서 개봉한 로맨스 영화 '먼 훗날 우리'를 원작으로 한다. 뜨겁게 사랑했던 은호와 정원이 10년 만에 우연히 재회하며 기억의 흔적을 펼쳐보는 현실공감연애를 담았다. '82년생 김지영'의 김도영 감독이 메가폰을 잡았으며, 배우 구교환, 문가영이 출연해 멜로 호흡을 맞췄다.

2위는 15만 5282명이 관람한 '신의악단'이다. 누적관객수는 68만 3431명이다.

지난달 31일 개봉한 '신의악단'은 북한에서 외화벌이를 위해 가짜 찬양단이 창설되며 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, '아빠는 딸'의 김형협 감독이 메가폰을 잡았다. 이 작품은 박시후가 10년 만에 스크린 복귀한 작품으로도 관심을 받았다.

3위는 11만 5640명을 동원한 '아바타: 불과 재'다. 누적관객수는 656만 4851명이다.

지난달 17일 개봉한 '아바타: 불과 재'는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로, 국내 1362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 '아바타' 시리즈의 세 번째 작품이다. 1편과 2편에 이어 제임스 카메론 감독이 메가폰을 잡았다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



