“나랑 광수 같네” 이선빈, ‘틈만 나면’서 김영대와 찰떡궁합 인증

[스포츠조선 조민정 기자] 이선빈이 '틈만 나면,'과 완벽한 케미를 이루며 유쾌한 에너지를 입증한다.
SBS 예능 '틈만 나면,'은 일상 속 잠깐의 틈새 시간을 공략해 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티로, 지난 20일 방송에서 최고 시청률 4.7%, 2049 시청률 1.5%를 기록하며 화요 예능 전체 1위에 올랐다. 독보적인 화요 예능 강자의 저력을 보여준 가운데, 오는 27일 방송에서는 유재석, 유연석과 함께 배우 이선빈, 김영대가 봉천동 일대에서 에너제틱한 하루를 펼친다.
이날 이선빈은 '친동생' 같은 존재라 밝힌 김영대와 함께 등장해 시작부터 분위기를 끌어올린다. 이선빈은 "영대가 거의 제 친동생이다. 손이 많이 가고 신경 쓰이는 스타일"이라며 토크를 주도하고, 자연스럽게 김영대의 일일 보호자를 자처한다. 이를 지켜본 유재석은 "선빈이랑 영대 관계가 나랑 광수 같은 사이네"라며 익숙한 케미를 단번에 알아보고 웃음을 터뜨린다. 여기에 이선빈은 봉천동과의 특별한 인연을 언급하며 "점심은 제가 생각나는 곳으로 가겠다"고 나서 기대감을 더한다.
또한 이선빈은 '틈만 나면,'에 최적화된 에너자이저 면모를 제대로 보여준다. 그는 "운동을 정말 싫어하는데 사실 어릴 때 육상 선수를 했다"고 깜짝 고백하며 숨겨둔 반전 이력을 공개한다. 이후 진행되는 각종 미션에서 놀라운 집중력과 승부욕으로 연이어 성공을 거두며 모두를 놀라게 한다. 급기야 이선빈은 "너무 재밌다. 또 오고 싶다"고 말하며 다음 출연을 예고하듯 의욕을 드러내고, "10시까지 할 수 있다. 콧노래 나오는 걸 참고 있다"며 넘치는 에너지를 과시한다.
물 만난 이선빈의 활약에 유재석 역시 "대단하네 선빈이"라며 연신 만족스러운 반응을 보였다는 후문이다. 이선빈, 김영대와 함께한 봉천동 나들이 현장은 오는 27일 방송되는 SBS '틈만 나면,'에서 확인할 수 있다.