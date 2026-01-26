“나랑 광수 같네” 이선빈, ‘틈만 나면’서 김영대와 찰떡궁합 인증

기사입력 2026-01-26 08:29


“나랑 광수 같네” 이선빈, ‘틈만 나면’서 김영대와 찰떡궁합 인증

[스포츠조선 조민정 기자] 이선빈이 '틈만 나면,'과 완벽한 케미를 이루며 유쾌한 에너지를 입증한다.

SBS 예능 '틈만 나면,'은 일상 속 잠깐의 틈새 시간을 공략해 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티로, 지난 20일 방송에서 최고 시청률 4.7%, 2049 시청률 1.5%를 기록하며 화요 예능 전체 1위에 올랐다. 독보적인 화요 예능 강자의 저력을 보여준 가운데, 오는 27일 방송에서는 유재석, 유연석과 함께 배우 이선빈, 김영대가 봉천동 일대에서 에너제틱한 하루를 펼친다.

이날 이선빈은 '친동생' 같은 존재라 밝힌 김영대와 함께 등장해 시작부터 분위기를 끌어올린다. 이선빈은 "영대가 거의 제 친동생이다. 손이 많이 가고 신경 쓰이는 스타일"이라며 토크를 주도하고, 자연스럽게 김영대의 일일 보호자를 자처한다. 이를 지켜본 유재석은 "선빈이랑 영대 관계가 나랑 광수 같은 사이네"라며 익숙한 케미를 단번에 알아보고 웃음을 터뜨린다. 여기에 이선빈은 봉천동과의 특별한 인연을 언급하며 "점심은 제가 생각나는 곳으로 가겠다"고 나서 기대감을 더한다.

또한 이선빈은 '틈만 나면,'에 최적화된 에너자이저 면모를 제대로 보여준다. 그는 "운동을 정말 싫어하는데 사실 어릴 때 육상 선수를 했다"고 깜짝 고백하며 숨겨둔 반전 이력을 공개한다. 이후 진행되는 각종 미션에서 놀라운 집중력과 승부욕으로 연이어 성공을 거두며 모두를 놀라게 한다. 급기야 이선빈은 "너무 재밌다. 또 오고 싶다"고 말하며 다음 출연을 예고하듯 의욕을 드러내고, "10시까지 할 수 있다. 콧노래 나오는 걸 참고 있다"며 넘치는 에너지를 과시한다.

물 만난 이선빈의 활약에 유재석 역시 "대단하네 선빈이"라며 연신 만족스러운 반응을 보였다는 후문이다. 이선빈, 김영대와 함께한 봉천동 나들이 현장은 오는 27일 방송되는 SBS '틈만 나면,'에서 확인할 수 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'46세 출산' 최지우 "김태희 딸 예뻐...6살 내 딸, 母만큼 예쁘려면 좀 걸릴려나" ('미우새')

2.

김혜수 한마디에 판 커졌다…박준면, 김치 사업 시작한 진짜 이유

3.

김나영, 재혼 참 잘했네...♥마이큐父, 며느리+손자 사랑 "우리 가족('노필터티비')

4.

유재석, '얼굴지적'에 영혼까지 털렸다..."턱 함몰·비율 엉망. 그래서 국민MC됐다"

5.

원빈은 16년째 공백인데…아내 ♥이나영은 47세에도 '열일'

연예 많이본뉴스
1.

'46세 출산' 최지우 "김태희 딸 예뻐...6살 내 딸, 母만큼 예쁘려면 좀 걸릴려나" ('미우새')

2.

김혜수 한마디에 판 커졌다…박준면, 김치 사업 시작한 진짜 이유

3.

김나영, 재혼 참 잘했네...♥마이큐父, 며느리+손자 사랑 "우리 가족('노필터티비')

4.

유재석, '얼굴지적'에 영혼까지 털렸다..."턱 함몰·비율 엉망. 그래서 국민MC됐다"

5.

원빈은 16년째 공백인데…아내 ♥이나영은 47세에도 '열일'

스포츠 많이본뉴스
1.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

2.

[현장일문일답]고개 숙인 이민성 감독 "팬들께 너무 죄송…믿고 기다려주시면 좋겠다"

3.

[속보]미쳤다! '한국 축구 초대형 경사' 차기 국대 9번 오현규, 韓 역대 16번째 프리미어리거? EPL 이적 예고..."영입 협상 진행 중"

4.

'사생활 이슈' 침묵 속에 캠프 떠난 정철원, 구단은 당혹 + 날벼락

5.

'손흥민 버리고 메시한테 간다고?' AS만 받고 뒤통수 때린 SON 파트너, 이적 무산에 공개 불만→흥부듀오 붕괴 '위기'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.