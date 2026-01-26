[공식] "화끈한 팝콘 무비"…한소희X전종서 '프로젝트 Y', 동시기 개봉작 주말 1위

기사입력 2026-01-26 08:43


사진 제공=플러스엠 엔터테인먼트

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '프로젝트 Y'가 동시기 개봉작 주말 박스오피스 1위에 올랐다.

26일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 영화 '프로젝트 Y'는 개봉 주말인 23일부터 25일까지 동시기 개봉작들 중 가장 많은 관객을 끌어모았다. 개봉 첫날부터 동시기 개봉작 박스오피스 1위에 오르며 '만약에 우리'의 뒤를 잇는 흥행 주자로 이목을 집중시킨 '프로젝트 Y'는 현재 극장가 단 하나의 범죄 엔터테이닝 무비로 2주 차까지 관객들을 사로잡을 예정이다.

영화를 본 관객들은 "오락적으로 재밌는 요소들이 버무려져 있어서 가볍게 보기 재밌었어요!", "기대 이상 몰입도도 있고 두 배우들 연기도 좋았어요", "불안과 매혹이 뒤엉킨 밤 치명적인 케미로 완성된 여성 버디 그래서 빠져나올 수 없었다" 등 배우들의 참신한 케미와 폭발적인 열연을 향한 호평은 물론이고, 팽팽한 긴장감과 빠른 속도감으로 쾌감을 선사하는 '화끈한 팝콘 무비'로의 만족감을 드러내고 있어 뜨거운 관람 열기는 개봉 2주 차에도 계속 이어질 전망이다.

한편 '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 범죄 엔터테이닝 무비로, 전국 극장에서 상영 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com



