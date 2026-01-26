[공식] 차주영, 건강상의 이유로 활동 중단…"반복적 코피에 수술" (전문)

기사입력 2026-01-26 08:55


[공식] 차주영, 건강상의 이유로 활동 중단…"반복적 코피에 수술" (전…
영화 '시스터' 시사회가 12일 오후 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 차주영이 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.12/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 차주영이 비출혈(코피) 증상으로 수술을 받아 활동을 잠정 중단한다.

차주영 소속사 고스트 스튜디오는 25일 공식 계정에 "차주영 배우는 건강상의 이유로 예정되어 있던 공식 일정 및 일부 활동에 당분간 참석하지 못하게 되었다"고 알렸다.

이어 "장기간 지속된 반복적인 비출혈(코피) 증상으로 정밀 검사와 치료를 받아왔으며, 의료진의 소견에 따라 더 이상 미루기 어려운 이비인후과 수술을 진행하게 되었다"며 "현재는 수술 후 회복 및 경과 관찰이 필요한 단계로, 회복 기간 동안 작품 홍보 활동을 포함한 공식 일정 참여가 어려운 점 너른 양해 부탁드린다"고 덧붙였다.

끝으로 "불가피한 일정 조정으로 관계자 및 여러분께 심려를 끼쳐드리게 되어 송구스럽게 생각하며, 차주영 배우의 안정적인 회복을 위해 당사는 최선을 다해 지원하고 충분한 치료 후 건강한 모습으로 다시 인사드리겠다"며 "아울러 현재 개봉 예정인 영화 '시스터'와 공개를 앞둔 시리즈 '클라이맥스'에도 많은 관심 부탁드린다"고 당부했다.

한편 차주영은 28일 개봉하는 영화 '시스터'와 3월 방영 예정인 지니TV 오리지널 드라마 '클라이맥스'에 출연한다.

이하 차주영 소속사 공식입장 전문.

안녕하세요.

고스트 스튜디오입니다.


차주영 배우 일정과 관련해 안내드립니다.

차주영 배우는 건강상의 사유로 예정되어 있던 공식 일정 및 일부 활동에 당분간 참석하지 못하게 되었습니다.

장기간 지속된 반복적인 비출혈(코피) 증상으로 정밀 검사와 치료를 받아왔으며, 의료진의 소견에 따라 더 이상 미루기 어려운 이비인후과 수술을 진행하게 되었습니다.

현재는 수술 후 회복 및 경과 관찰이 필요한 단계로, 회복 기간 동안 작품 홍보 활동을 포함한 공식 일정 참여가 어려운 점 너른 양해 부탁드립니다.

불가피한 일정 조정으로 관계자 및 여러분께 심려를 끼쳐드리게 되어 송구스럽게 생각하며, 차주영 배우의 안정적인 회복을 위해 당사는 최선을 다해 지원하고 충분한 치료 후 건강한 모습으로 다시 인사드리겠습니다.

아울러 현재 개봉 예정인 영화 <시스터>와 공개를 앞둔 시리즈 <클라이맥스>에도 많은 관심 부탁드립니다.

감사합니다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 3년 만에 열애' 강성연, 가족 사진 촬영자는 누구…네티즌 "남친 각"

2.

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

3.

김구라, 딸 月 180만원 영어 유치원 문제로 갈등..."내가 돈이 없냐"

4.

류시원 아내, 결혼 6년만에 대중 앞에 선 속사정..."남편을 왜 안 좋게 말하나"

5.

김태희 잇는 '서울대 여신' 등장...KBS 신입에 전현무도 감탄 '올리비아 핫세 닮은꼴'

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 3년 만에 열애' 강성연, 가족 사진 촬영자는 누구…네티즌 "남친 각"

2.

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

3.

김구라, 딸 月 180만원 영어 유치원 문제로 갈등..."내가 돈이 없냐"

4.

류시원 아내, 결혼 6년만에 대중 앞에 선 속사정..."남편을 왜 안 좋게 말하나"

5.

김태희 잇는 '서울대 여신' 등장...KBS 신입에 전현무도 감탄 '올리비아 핫세 닮은꼴'

스포츠 많이본뉴스
1.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

2.

'사생활 이슈' 침묵 속에 캠프 떠난 정철원, 구단은 당혹 + 날벼락

3.

[속보]미쳤다! '한국 축구 초대형 경사' 차기 국대 9번 오현규, 韓 역대 16번째 프리미어리거? EPL 이적 예고..."영입 협상 진행 중"

4.

망했다! '韓 최고 재능' 이강인 진짜 어쩌나, '손흥민급 반전 이적' 실패→PSG 非주전 멤버 신세 유지..."ATM 접근 완전히 무산"

5.

'손흥민 버리고 메시한테 간다고?' AS만 받고 뒤통수 때린 SON 파트너, 이적 무산에 공개 불만→흥부듀오 붕괴 '위기'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.