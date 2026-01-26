김해준, "밥맛 떨어진다" 폭언에 멘붕...개그계 군기 문화 실체

기사입력 2026-01-26 09:09


김해준, "밥맛 떨어진다" 폭언에 멘붕...개그계 군기 문화 실체

[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김해준이 개그계 선배들로부터 호된 지적을 받았다.

23일 방송된 코미디TV 예능 프로그램 'THE 맛있는 녀석들'(이하 'THE 맛녀석') '맛있으면 내 고향' 특집 1부에서는 김해준이 개그를 받아치지 못해 선배들로부터 일침을 듣는 모습이 그려졌다.

이날 'THE 맛녀석' 멤버들은 피순대부터 피굴까지 전라도 지역의 다양한 음식들을 맛보며 '고향의 맛'을 만끽, 깊은 미식 경험으로 시청자들에게 대리만족을 선사했다.

식사를 마친 뒤 문세윤은 시계를 보며 "(서울로) 올라가려면 한참 가야 하는데, 나 먼저 출발할게"라고 말하며 즉흥 콩트를 시작하고, 이어 김해준에게 "너는 뭐 타고 왔냐?"라고 질문하며 자연스럽게 흐름을 넘겼다.


김해준, "밥맛 떨어진다" 폭언에 멘붕...개그계 군기 문화 실체
그러나 김해준은 "차 타고 왔다"라고 답해 콩트의 맥을 끊었고, 이를 지켜보던 황제성은 "밥맛 떨어지게"라며 크게 탄식했다. 이어 "몇 번을 얘기해"라고 분노섞인 반응을 보이며 웃음을 자아냈다.

문세윤이 다시 멤버들에게 "너흰 뭐 타고 왔어?"라고 묻자, 황제성과 김준현은 "가르마 타고 왔지", "리듬 타고 왔지"라고 재치 있게 받아치며 개그맨 선배다운 본보기를 보여 감탄을 자아냈다. 여기에 문세윤은 "난 커피 타고 왔다"라고 덧붙이며 즉흥 콩트의 화룡점정을 찍어 현장을 웃음바다로 만들었다.


김해준, "밥맛 떨어진다" 폭언에 멘붕...개그계 군기 문화 실체
평범한 답변으로 기회를 날린 김해준에게 문세윤은 "어느 코미디언이 차 타고 오나?"라며 일침을 가하고 다시 한번 기회를 줬지만, 김해준은 "카니발 타고 왔다"라고 답해 멤버들의 분노를 또 한 번 불러일으켰다. 이에 황제성은 "개그의 기본이 안 됐다"라며 김해준의 개그맨으로서의 기본자세에 대해 지적했다.

한편, 이날 방송에서는 두 번째로 찾은 식당에서 전라남도 고흥에서도 귀하다는 '피굴'을 먹방 10년 만에 처음 맛보는 멤버들의 모습이 공개돼 화제를 모았다.


이처럼 고향의 맛과 멤버들의 입담으로 즐거움을 선사한 'THE 맛있는 녀석들'은 매주 금요일 저녁 8시 코미디TV에서 방송된다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 3년 만에 열애' 강성연, 가족 사진 촬영자는 누구…네티즌 "남친 각"

2.

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

3.

김구라, 딸 月 180만원 영어 유치원 문제로 갈등..."내가 돈이 없냐"

4.

류시원 아내, 결혼 6년만에 대중 앞에 선 속사정..."남편을 왜 안 좋게 말하나"

5.

김태희 잇는 '서울대 여신' 등장...KBS 신입에 전현무도 감탄 '올리비아 핫세 닮은꼴'

연예 많이본뉴스
1.

'이혼 3년 만에 열애' 강성연, 가족 사진 촬영자는 누구…네티즌 "남친 각"

2.

신민아, '신혼여행' 중 ♥김우빈 시점...남편 앞에서 더 예쁜 '새댁'

3.

김구라, 딸 月 180만원 영어 유치원 문제로 갈등..."내가 돈이 없냐"

4.

류시원 아내, 결혼 6년만에 대중 앞에 선 속사정..."남편을 왜 안 좋게 말하나"

5.

김태희 잇는 '서울대 여신' 등장...KBS 신입에 전현무도 감탄 '올리비아 핫세 닮은꼴'

스포츠 많이본뉴스
1.

'인플루언서 아내와 SNS 불화' 롯데 정철원, 출국 인터뷰 고사 → 25일 스프링캠프 출발

2.

'사생활 이슈' 침묵 속에 캠프 떠난 정철원, 구단은 당혹 + 날벼락

3.

[속보]미쳤다! '한국 축구 초대형 경사' 차기 국대 9번 오현규, 韓 역대 16번째 프리미어리거? EPL 이적 예고..."영입 협상 진행 중"

4.

망했다! '韓 최고 재능' 이강인 진짜 어쩌나, '손흥민급 반전 이적' 실패→PSG 非주전 멤버 신세 유지..."ATM 접근 완전히 무산"

5.

'손흥민 버리고 메시한테 간다고?' AS만 받고 뒤통수 때린 SON 파트너, 이적 무산에 공개 불만→흥부듀오 붕괴 '위기'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.