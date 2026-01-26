[공식] 이정하, 오늘(26일) 해병대 입소…‘무빙2’ 합류는 불발
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이정하가 해병대에 입대하며 잠시 팬들 곁을 떠난다.
이정하는 26일 해병대 교육훈련단에 입소해 18개월간의 군 복무를 시작한다. 다수의 장병과 가족들이 함께하는 자리인 만큼 입소 당일 별도의 공식 행사는 진행되지 않는다.
앞서 소속사 나무엑터스는 "이정하가 해병대에 지원해 합격 통보를 받았다"며 "국방의 의무를 성실히 이행한 뒤 한층 더 성장한 모습으로 돌아올 예정이니 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 밝힌 바 있다.
1998년생인 이정하는 2017년 웹드라마 '심쿵주의'로 데뷔했다. 이후 '신입사관 구해령', '런 온', '알고있지만,' 등에 출연하며 차근차근 필모그래피를 쌓았다.
특히 2023년 디즈니+ 오리지널 시리즈 '무빙'에서 김봉석 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 해당 작품을 통해 백상예술대상과 청룡시리즈어워즈에서 신인상을 수상하며 대중성과 연기력을 동시에 인정받았다.
이후에도 '감사합니다', 'ONE 하이스쿨 히어로즈', 'UDT: 우리 동네 특공대' 등에 출연하며 활발한 활동을 이어왔다.
다만 군 복무로 인해 올해 제작을 앞둔 디즈니+ '무빙' 시즌2에는 합류하지 못하게 됐다. 제작진은 김봉석 역의 새 캐스팅을 진행 중인 것으로 알려졌다.
한편 이정하는 2027년 7월 25일 전역 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
