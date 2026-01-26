'신세계家' 애니, 부모님에 받은 명품 선물 추억 "사달라고 조르고 졸라"

기사입력 2026-01-26 18:51


'신세계家' 애니, 부모님에 받은 명품 선물 추억 "사달라고 조르고 졸라…

[스포츠조선 조윤선 기자] 올데이프로젝트 애니가 부모님에게 구찌 선물을 받았던 추억을 떠올렸다.

26일 '하퍼스 바자 코리아' 채널에는 '크리스마스 선물로 구찌 사달라고 조른 애니..? 데뷔 7개월 차 올데이 프로젝트 애니의 화려한 패션타임라인!'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 애니는 쇼핑은 주로 어디서 하느냐는 질문에 "새로운 나라에 여행 가면 그 도시의 빈티지 숍이나 그곳에서만 구할 수 있는 브랜드를 산다"고 답했다. 이어 "인터넷 쇼핑도 진짜 많이 하고 SNS에 뜨는 광고를 보고도 많이 산다"고 덧붙였다.

지난해 JTBC '아는 형님' 출연 당시 한국 교복을 처음 입어봤다는 애니는 "초등학교 때 뉴욕으로 이사 가서 한국 교복을 입어볼 일이 없었다"며 "친구들이 한국에서 고등학교 들어갔을 때 한국 교복을 입어보는 게 로망으로 남았는데 드디어 할 수 있게 돼 너무 기뻤다"고 회상했다.

이날 애니는 명품 브랜드 '구찌' 화보 촬영 후 해당 브랜드에 대한 첫 기억을 묻자 "학교 다닐 때 GG 벨트가 있었는데 크리스마스 때 그거를 엄마, 아빠한테 사달라고 했다"고 밝혔다. 그는 "그때 한동안 길거리 모든 사람들이 그 벨트를 하고 다녔을 때가 있었다. 엄마, 아빠를 조르고 졸라서 벨트를 갖게 된 기억이 있다"고 말했다.


'신세계家' 애니, 부모님에 받은 명품 선물 추억 "사달라고 조르고 졸라…
애니는 자신의 패션 중 레전드 룩을 꼽아달라는 질문에 "올데이프로젝트 다섯 명이 서울 배경으로 포토슛 했었을 때 입은 옷"이라며 "사복이기도 하고 내가 평상시에 제일 많이 입고 다니는 스타일이다. 가죽 부츠, 가죽 치마, 제일 베이직한 톱이 애니를 잘 표현한 룩이지 않을까 싶다"고 밝혔다.

한편 애니는 신세계 그룹 이명희 총괄회장의 외손녀이자 신세계 그룹 정유경 회장의 장녀이다. 최근에는 학업을 위해 팀 활동 중단 소식을 전한 바 있다. 아이비리그 명문인 컬럼비아대학교에서 미술사학과 시각예술학을 전공 중인 그는 졸업을 위해 남은 한 학기 동안 학업에 전념할 예정이다.

애니는 팬 소통 플랫폼을 통해 "예전에 열심히 학점 많이 따놔서 한 학기만 다니면 졸업이다. 5월 초까지니까 3달 반 정도"라며 "그동안 학교도 열심히 다니고, 미국에서 음악 작업도 많이 할 거고, 데이오프도 자주 올 거니까 너무 걱정하지 마라"라며 아쉬워하는 팬들을 달랬다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김수용, 급성 심근경색 이후 확달라진 안색 "눈 밑 하얘져, 많이 좋아졌다"

2.

송가인, 부당 대우한 소속사 폭로 "사람에 대한 상처 커, 후배들 겪지 않길"

3.

톱스타 부부 아들 여친 외모가 엄마와 쌍둥이..“모친과 사귀냐” 난리

4.

"차은우 200억 추징, 연예인 사상 유례없는 규모" 국세청 전 조사관 '충격'

5.

'170cm' 이영자, 몸무게 최초 고백.."85kg 유지, 적게 나갈땐 60kg대"

연예 많이본뉴스
1.

김수용, 급성 심근경색 이후 확달라진 안색 "눈 밑 하얘져, 많이 좋아졌다"

2.

송가인, 부당 대우한 소속사 폭로 "사람에 대한 상처 커, 후배들 겪지 않길"

3.

톱스타 부부 아들 여친 외모가 엄마와 쌍둥이..“모친과 사귀냐” 난리

4.

"차은우 200억 추징, 연예인 사상 유례없는 규모" 국세청 전 조사관 '충격'

5.

'170cm' 이영자, 몸무게 최초 고백.."85kg 유지, 적게 나갈땐 60kg대"

스포츠 많이본뉴스
1.

"차붐 손흥민이 있을 때 좋았는데…" '4 VS 14' 韓, 日에 쪽수에서 너무 밀린다..분데스리가는 무더기로 넘어온 일본 선수에 주목했다

2.

'와' 한국 WBC 숙적 일본 벌써? 또 역대급 멤버 확정! "빅리거 8명 아닌 9명 되나"

3.

'전격 친정 컴백' 서건창은 왜 은퇴를 외치지 않았나 "내 몸이 얘기하더라. 아직 아니라고" [고양 현장인터뷰]

4.

[오피셜]빅리거만 8명…WBC 2연패 도전 日 추가명단 발표, 야마모토-오카모토 합류

5.

'파리, 떠나기 어렵다' 폭주를 멈춘 이강인의 아틀레티코행, 860억에도 꿈쩍않는 PSG..한발 빼는 ATM "우리는 조급하지 않다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.