"대충격!" '욕먹으면서 떠났는데…' 레알 마드리드 이적 후 폭망, '배신자 낙인' 알렉산더-아놀드 '맨시티 이적설'

[스포츠조선 김가을 기자]충격이다. 트렌트 알렉산더-아놀드(레알 마드리드)가 불과 한 시즌 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대로 복귀할 수 있다.
영국 언론 스포츠바이블은 26일(이하 한국시각) '알렉산더-아놀드의 대리인이 EPL 구단과 협상을 진행했다는 얘기가 나왔다. 그는 레알 마드리드를 떠나 잉글랜드로 돌아갈 수 있다'고 보도했다.
알렉산더-아놀드는 올 시즌을 앞두고 리버풀(잉글랜드)을 떠나 레알 마드리드에 합류했다. 레알 마드리드는 알렉산더-아놀드 영입을 위해 1000만 유로를 지불했다. 그는 2025년 6월 리버풀과 계약이 만료됐다. 자유계약(FA)으로 리버풀을 떠날 수 있었다. 하지만 레알 마드리드는 2025년 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵에서 알렉산더-아놀드를 활용하기 위해 비용을 지불한 것으로 알려졌다.
충격적인 소식이었다. 알렉산더-아놀드는 유소년 시절부터 20년 가까이 리버풀에서 뛰었다. 리버풀에서 354경기에 출전해 23골을 넣었다. 그는 리버풀 소속으로 EPL 2회, 리그컵 2회, 유럽챔피언스리그(UCL), 클럽 월드컵, 유럽축구연맹(UEFA) 슈퍼컵, 잉글랜드축구협회(FA)컵, FA 커뮤니티 실드 각 1회 등 총 9개의 트로피를 거머쥐었다. 그의 이적에 리버풀 팬들이 '배신자'라고 분노한 이유다.
사진=AFP 연합뉴스
상황이 묘하게 흘러가고 있다. 알렉산더-아놀드는 레알 마드리드에서 들쭉날쭉한 모습을 보이고 있다. 스포츠바이블은 '알렉산더-아놀드는 레알 마드리드에서 단 11경기 출전에 그쳤다. 그 중 한 경기였던 리버풀과의 UCL 대결에선 리버풀 팬들의 야유를 받았다. 그는 부상으로 영향을 받았다. 스페인 프리메라리가에선 컨디션이 좋을 때만 5경기에 선발로 나섰다. 이제는 그가 EPL 무대로 놀라운 복귀를 할 수 있다는 얘기가 나온다'고 했다.
알렉산더-아놀드를 원하는 팀은 맨시티로 알려졌다. 이 매체는 '알렉산더-아놀드는 1월 겨울 이적 시장에서 맨시티에 합류하지는 않을 것으로 보인다. 하지만 알렉산더-아놀드는 여름 이적 시장을 염두에 두는 것으로 보인다'고 했다. 스포츠바이블은 또 다른 언론 팀토크의 보도를 인용해 '맨시티는 새로운 라이트백을 찾고 있다. 알렉산더-아놀드와 계약 가능성을 놓고 협상을 벌인 것으로 알려졌다. 공식 접근은 이뤄지지 않았지만, 맨시티는 신중하게 평가하는 것으로 이해된다'고 덧붙였다. 알렉산더-아놀드는 레알 마드리드와 2031년까지 계약한 상태다.