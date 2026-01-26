"눈치 챙겨" 고소영, 174억 번 '300억 건물' 자랑하다 논란…결국 삭제
[스포츠조선
이우주
기자]
배우
고소영이
300억
건물을
자랑하다
비난
세례를
받고
결국
해당
부분
영상을
편집했다.
지난
23일
고소영의
유튜브
채널에서는
한남동
나들이를
간
고소영의
모습이
담겼다.
혼자
놀기
좋은
곳을
추천하겠다던
고소영은
길
건너편
자신의
건물을
보고
반가움을
드러냈다.
고소영은
"우리
건물
잘
있네.
너무
예뻐.
여기서
제일
예쁘지
않아?"라며
"효자야
안녕"이라고
건물을
자랑했다.
해당
건물은
장동건이
2011년
6월
126억
원에
매입했으며,
현재
가치는
약
300억
수준으로
추정된다.
이에
고소영
장동건
부부는
매입
14년
만에
약
174억
원의
시세
차익을
거둔
셈.
이외에도
고소영
장동건
부부는
서울
성동구
송정동,
강남구
청담동
등에도
부동산을
보유하고
있다.
하지만
고소영의
건물
자랑은
구독자들에게
통하지
않았다.
몇
년
간
고물가,
부동산
경기
침체
등으로
경기
불황이
이어지는
가운데
고소영의
눈치
없는
자랑은
반감만
산
것.
특히
고소영이
2023년
78주년
광복절에
일본
여행
사진을
올렸다가
비난을
받은
것과
맞물려
더욱
싸늘한
반응을
불렀다.
이에
네티즌들은
"고소영
씨
눈치가
없다",
"제작진도
이상하고
말한
장본인도
이상하다",
"거지통이
와",
"누구나
접할
수
있는
콘텐츠
좀
부탁한다"
등의
댓글을
남기며
고소영의
경솔한
건물
자랑을
지적했다.
제작진도
이를
의식한
듯
결국
해당
부분만
조용히
편집했다.
한편,
고소영은
2010년
배우
장동건과
결혼,
슬하
아들
하나
딸
하나를
두고
있다.
wjlee@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.
