"눈치 챙겨" 고소영, 174억 번 '300억 건물' 자랑하다 논란…결국 삭제

기사입력 2026-01-26 20:37

[스포츠조선
이우주
기자]
배우
고소영이
300억
건물을
자랑하다
비난
세례를
받고
결국
해당
부분
영상을
편집했다.


지난
23일
고소영의
유튜브
채널에서는
한남동
나들이를
고소영의
모습이
담겼다.
혼자
놀기
좋은
곳을
추천하겠다던
고소영은
건너편
자신의
건물을
보고
반가움을
드러냈다.
고소영은
"우리
건물
있네.
너무
예뻐.
여기서
제일
예쁘지
않아?"라며
"효자야
안녕"이라고
건물을
자랑했다.


해당
건물은
장동건이
2011년
6월
126억
원에
매입했으며,
현재
가치는
300억
수준으로
추정된다.
이에
고소영
장동건
부부는
매입
14년
만에
174억
원의
시세
차익을
거둔
셈.
이외에도
고소영
장동건
부부는
서울
성동구
송정동,
강남구
청담동
등에도
부동산을
보유하고
있다.

하지만
고소영의
건물
자랑은
구독자들에게
통하지
않았다.
고물가,
부동산
경기
침체
등으로
경기
불황이
이어지는
가운데
고소영의
눈치
없는
자랑은
반감만
것.
특히
고소영이
2023년
78주년
광복절에
일본
여행
사진을
올렸다가
비난을
받은
것과
맞물려
더욱
싸늘한
반응을
불렀다.
이에
네티즌들은
"고소영
눈치가
없다",
"제작진도
이상하고
말한
장본인도
이상하다",
"거지통이
와",
"누구나
접할
있는
콘텐츠
부탁한다"
등의
댓글을
남기며
고소영의
경솔한
건물
자랑을
지적했다.
제작진도
이를
의식한
결국
해당
부분만
조용히
편집했다.


한편,
고소영은
2010년
배우
장동건과
결혼,
슬하
아들
하나
하나를
두고
있다.


wjlee@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

연예 많이본뉴스
1.

송가인, 부당 대우한 소속사 폭로 "사람에 대한 상처 커, 후배들 겪지 않길"

2.

톱스타 부부 아들 여친 외모가 엄마와 쌍둥이..“모친과 사귀냐” 난리

3.

조정현 딸, 서울대·한예종 동시 합격…미모의 '국악 엘리트' 탄생

4.

'170cm' 이영자, 몸무게 최초 고백.."85kg 유지, 적게 나갈땐 60kg대"

5.

[공식] '범죄도시3' 최광제, 아빠된다..결혼 5년만 임신 발표 "어느날 갑자기 찾아와"

