이지훈♥아야네, '돌봄이모'만 18명 "갑자기 나가도 돌아가면서 딸 봐줘"

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 이지훈 아야네 부부의 대가족이 딸 루희 양을 공동 육아 중이다.

이지훈 아야네 부부의 유튜브 채널 '지아라이프'에서는 26일 '돌봄이모가 18명 있는 집(대가족 육아 VLOG)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

아야네는 시조카 두 명과 함께 루희 양을 데리고 시어머니의 신발을 사러 갔다. 아야네는 "크리스마스를 시조카와 지내는 사람은 우리밖에 없을 것"이라며 웃었다.


이어 홀로 카메라를 켠 아야네는 "저는 아침부터 피부과에 왔다. 루희는 제가 저녁 약속까지 있어서 완전히 저희 가족들이랑 같이 저 없이 지내게 되는데 우리 루희가 18개월쯤 되니까 저를 찾더라"라며 "고모한테는 엄마처럼 잘 지내는 관계가 유지가 돼서 가족들한테 맡기고 저는 오늘 피부도 하고 머리도 너무 길어서 잘라볼까 한다. 너무 좋다. 진짜 오랜만에 나왔다. 몇 시간 동안 하루 종일 나오는 게 좀 걱정되기도 하는데 신나기도 한다"고 밝혔다.

딸 루희 양은 고모와 할머니가 봐주고 있었다. 루희 양의 고모는 "대가족이 같이 사는 장점이다. 엄마가 갑자기 나갈 때 돌아가면서 루희를 봐줄 수 있다"며 "고모가 봐주고 할머니가 봐주고 큰엄마가 봐준다"고 밝혔다.

