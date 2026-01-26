이윤석, 185cm·57kg 충격적 ‘뼈말라’.."털 안 깎는 이유? 체중 늘리기 위해"

기사입력 2026-01-26 21:53


[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 이윤석이 충격적인 '뼈말라' 자태로 시선을 모았다.

최근 유튜브 채널 '윤형빈의 원펀맨'에는 "와… 이 두 사람이 만났다고?!슌 구 뼈말라와 신 뼈말라의 목숨을 건(?) 스파링 | 이희태 vs 이윤석"이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에는 연예계 대표 '멸치남'으로 불리는 이윤석과 유튜버 이희태가 만나 스파링에 나서는 모습이 담겼다.

이날 이윤석은 "요즘 밖에 나가면 자꾸 이희태라는 분 이름이 거론되더라. 나도 이분이 궁금했다"고 운을 뗐고, 윤형빈은 "그래서 신·구 '뼈말라'의 합방을 준비했다"고 설명했다.

곧이어 하얀 나시 차림의 이희태가 등장, 이윤석은 "반갑다"면서도 "아이고, 안쓰러워라. 이렇게 뼈말라서 어떻게 하냐. 춥지 않냐"며 걱정 섞인 반응을 보여 웃음을 자아냈다. 이어 자신감이 생긴 이윤석은 "나는 이만기다"라고 너스레를 떤 후, "우리 같은 체형도 이제 잘돼야 한다. TV를 보면 잘 먹고 풍채 좋은 분들만 나온다. 우리도 솟아 올라야 한다"며 남다른 각오를 드러냈다.


이희태는 키 181cm에 몸무게 47kg이라고. 그는 "벌크업 중이다. 지금이 찐 상태"라며 "가장 말랐을 때는 39kg이었다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이에 이윤석은 "아이고, 어떻게 하냐. 나는 185cm에 57kg이다. 오늘은 내가 우량아"라고 받아쳐 폭소를 유발했다.

이후 두 사람은 '최강 뼈말라'를 가리기 위해 허벅지 씨름 대결에 나섰다. 경기에 앞서 옷을 갈아입은 두 사람은 팔과 하체를 자랑하며 분위기를 달궜다. 이윤석은 다리 털까지 깎은 이희태의 앙상한 다리를 보고는 "털을 깎으면 어떻게 하냐. 우리 같은 체형은 털로 몸무게를 늘려야 한다"며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 또 "운동 좀 해라"며 장난을 던졌지만, 허벅지 씨름 결과는 이희태의 승리로 끝났다.

패배한 이윤석은 "괴물이다. 괴물. 힘이 장사다"라며 감탄하면서도 "그래도 나는 아들 생산을 했기 때문에…"라고 엉뚱한 자신감을 드러내 현장을 웃음바다로 만들었다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.