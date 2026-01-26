[전문] '탈세 의혹' 차은우 직접 입 열었다.."도피성 입대 아냐..국세청 결정 따를 것"

|
[스포츠조선 문지연 기자] 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우가 탈세 의혹과 관련해 직접 입을 열었다.
차은우는 "지금 저는 부대 내에서 일과를 마치고 이 글을 적고 있다. 현재 저는 군 복무 중이지만, 결코 이번 논란을 피하기 위한 의도적인 선택은 아니었다. 지난해 군 입대를 더는 미룰 수 없는 상황이 되어 세무 조사 절차를 마무리 짓지 못한 채 입대하게 되었다"며 도피성 입대를 한 것이 아니냐는 의혹에 대해 반박했다.
차은우의 모친이 운영하고 있는 법인은 지난해 봄 서울지방국세청 조사4국으로부터 탈세 혐의로 고강도 조사를 받았다. 차은우에게 제기된 탈세 혐의는 최근 여러 연예인들에게 제기됐던 '1인 기획사'를 통한 탈세 의혹과 비슷한 구조. 판타지오와 차은우 사이에 모친인 최 씨가 차린 A법인이 끼었고, A법인과 판타지오의 연예활동 지원 용역 계약이 설정돼 있어 차은우가 번 소득은 판타지오와 A법인, 차은우가 나눠 가진 셈. 이에 대해 국세청은 A법인이 실질적으로 용역을 제공하지 않은 페이퍼컴퍼니라고 봤다. 차은우와 모친 최씨가 45%에 달하는 소득세를 줄이기 위해 법인을 세우고 소득을 분배, 소득세율보다 20% 이상 낮은 법인세율을 적용받는 꼼수를 썼다고 판단한 것이다.
국세청은 차은우의 소속사인 판타지오에 대해서도 82억 원의 추징금을 부과했다. 판타지오가 차은우 모친의 A법인에 허위 세금계산서를 처리해준 것으로 본 것이다. 이에 판타지오는 세무서에 세금의 적정성 여부를 가려달라고 내는 과세적부심도 청구했으나, 청구금액이 그대로 결정된 것으로 보인다. 현재 차은우 측은 200억 원이 넘는 추징 결과를 통보받은 뒤 과세적부심을 청구한 상태다.
차은우 측은 통지서를 받은 이후 "판타지오의 대표가 수차례 바뀌며 아들의 연예활동에 불안을 느끼고 보호해야겠다는 의지로 모친인 최씨가 회사를 세워 직접 매니지먼트 사업을 운영하게 된 것이다. 실체가 없는 페이퍼컴퍼니가 아닌 대중문화예술기획업 정식 등록된 업체"라는 주장을 펼치며 억울함을 호소 중이다.
국세청이 차은우에게 통보한 추징 금액 200억 원은 역대 연예인 사례 중에서도 최고가에 해당하는 금액이다. 지난해 연예계에서는 1인 기획사 및 개인 법인을 대상으로 한 고강도 세무조사가 펼쳐졌고, 이에 따라 이하늬가 약 60억 원, 유연석이 약 30억 원, 조진웅이 약 11억 원, 이준기가 약 9억 원의 추징금을 청구받은 바 있다. 당시 해당 소속사들은 국세청과 법 해석의 차이가 달랐다고 주장하며 "탈세나 탈루 사실은 없다"고 부인한 바 있다.
다음은 차은우 공식입장 전문.
안녕하세요. 차은우입니다.
최근 저와 관련된 여러 가지 일들로 많은 분들께 심려와 실망을 안겨드린 점, 진심으로 고개 숙여 사과드립니다.
이번 일을 계기로 대한민국의 국민으로서 납세의 의무를 대하는 제 자세가 충분히 엄격했는지, 스스로 돌아보며 깊이 반성하고 있습니다.
지난 며칠 동안, 무슨 말씀부터 드려야 저로 인해 상처받은 분들께 저의 송구함이 조금이나마 전달될 수 있을지 고민하며 반성하는 시간을 가졌습니다.
구구절절한 글이 변명처럼 들리거나, 되려 피로감을 드리게 되지 않을까 걱정도 되었지만 이번 사안에 대해 제가 직접 말씀드리고 사과드리는 것이 도리라는 생각에 이르게 되었습니다.
지금 저는 부대 내에서 일과를 마치고 이 글을 적고 있습니다. 현재 저는 군 복무 중이지만, 결코 이번 논란을 피하기 위한 의도적인 선택은 아니었습니다. 지난해 군 입대를 더는 미룰 수 없는 상황이 되어 세무 조사 절차를 마무리 짓지 못한 채 입대하게 되었습니다.
그러나 이 또한 저의 부족함에서 비롯된 오해이기에 책임을 깊이 통감하고 있습니다. 만약 제가 군인의 신분이 아니었다면 이번 일로 피해 보셨을 모든 분들을 일일이 찾아뵙고 고개 숙여 사과드리고 싶은 심정으로 진심을 다해 이 글을 써 내려가고 있습니다.
지난 11년이란 오랜 세월 동안, 가진 것보다 부족함이 더 많은 제가 여러분께서 아낌없이 보내주신 사랑과 응원 덕분에 지금의 '차은우'라는 과분한 자리에 있을 수 있었습니다. 그렇기에 그동안 부족한 저를 믿고 응원해 주신 모든 분들과 함께 일해 온 많은 분들께 보답은 드리지 못할지언정 큰 상처와 피로감을 드리게 되어 이루 말할 수 없이 죄송스러운 마음입니다.
추후 진행 되는 조세 관련 절차에 성실히 임하겠습니다. 또한 관계 기관에서 내려지는 최종 판단에 따라 그 결과를 겸허히 받아들이고 그에 따른 책임을 다하겠습니다.
앞으로 제 자신을 더욱 엄격히 돌아보고 그동안 받은 사랑에 보답하는 마음으로 더 막중한 책임감을 가지고 살아가겠습니다.
다시 한번 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드립니다.
2026년 1월 26일
차은우 드림
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com