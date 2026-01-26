'오형제맘' 정주리 "아가씨 부부와 합가중 임신, 우리 보고 '러그버그'라더라"

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 정주리가 다섯 아들 모두를 자연분만으로 출산했다고 밝혔다.

26일 방송된 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 '45세 둘째 임신' 중인 방송인 박은영이 '다산의 아이콘' 정주리와 만나 출산을 앞두고 고민을 털어놓는 장면이 그려졌다.


이날 정주리는 "나는 다섯 명을 모두 자연분만했다"며 "자연주의 출산을 선택했는데, 의료진 개입이 거의 없다"고 설명했다. 이를 지켜보던 황보라는 "진통제나 무통, 마취 없이 출산하는 거다. 예전 어머니들처럼 한 것"이라고 덧붙이며 감탄했다.

자연주의 출산을 택한 이유에 대해서는 "첫째가 혼전임신이었다. 그래서 몰래 알아본 곳이 자연주의 출산 병원이어서 선택했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

하지만 넷째부터는 자연주의 출산을 하지 못했다고. 그는 "그때는 아이들이 학교에 가야 했다. 진통 신호를 기다릴 수 없어서 날짜를 정하고 유도분만을 했다"며 "처음 맞은 무통 주사가 신세계였다. 남편이 출근한 상태에서 '이제 나올 것 같다'는 연락을 받고 급히 전화했더니 주차장에 있더라. 그래서 '빨리 와!'라고 참았다"고 전했다. 제이쓴이 "그게 조절이 된다고?"라며 놀라자, 정주리는 "오므리고(?) 있었다. 안 나오게..."라며 실감 나는 묘사로 폭소를 유발했다. 이어 "남편이 문을 열자마자 바로 순풍 낳았다"며 단번에 아이를 출산한 경험을 전해 감탄을 샀다.

또한 정주리는 다섯 아들 모두 모유수유를 했다고 밝혀 또 한 번 놀라움을 안겼다. 그는 "다섯째는 아직도 모유수유 중이다. 냉동실에 모유가 가득 차 있다. 내 별명이 '주리 목장'"이라고 농담해 웃음을 자아냈다.


제이쓴이 "분리수면은 했냐"고 묻자, 정주리는 "넷째와 다섯째는 같이 잔다"고 답했다. 이에 박은영은 "분리수면도 안 했는데 아이는 언제 가졌냐"고 궁금해 했고, 정주리는 "아가씨 부부가 우리 집에서 3개월 정도 살면서 아이들을 봐줬다. 그렇게 같이 살다가 내가 임신을 하게 됐다"고 말하며 쑥스러운 듯 웃어보였다. 이어 "우리 아가씨가 오죽하면 우리 부부를 '러그버그'라고 부르더라"라고 농담한 뒤 "마지막 키스는 오늘 새벽이었다"며 여전한 금실을 과시해 감탄을 자아냈다.

한편 정주리는 2015년 비연예인과 결혼했으며 슬하에 다섯 아들을 뒀다.

