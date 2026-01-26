김영희, 절연했던 母에 상처 "계모인 줄, 날 버렸다 생각했다" ('말자쇼')

[스포츠조선 이우주 기자] '말자쇼' 김영희가 어린 시절 어머니에게 상처 받았던 과거를 털어놨다.
26일 방송된 KBS2 예능프로그램 '말자쇼'에서는 김영희가 다양한 사연으로 팬들과 소통했다.
새해가 되어 팬들을 만난 김영희는 "해가 바뀐다고 드라마틱하게 바뀐 건 없더라. 그래도 소소한 변화는 있다. 살이 1kg 정도 찌고 오늘 옷을 입었는데 뒤가 터졌다"고 너스레를 떨었다.
이날의 고민 키워드는 가족. 한 사연자는 "아들이 결혼하는데 해줄 수 있는 게 없다. 이 좌절감을어떡하냐"는 사연을 보냈다. 이에 김영희는 "내가 여건이 안 되는 부분에 있어서 죄책감 느끼고 좌절감 느끼진 않았으면 좋겠다. 그런 모습을 자녀들이 썩 원하지도 않는다. 자녀 입장에서도 얼마나 힘들고 부담스럽겠냐. 어찌됐든 내가 모든 걸 갈아 넣어서 희생해서 자녀들을 잘 키워냈고 어엿하게 장가도 가고. 여기서 끝난 거다. 그 다음은 아들의 몫"이라고 조언했다.
그러면서 김영희는 어머니의 이야기를 꺼냈다. 김영희는 "어머니는 저를 낳자마자 너무 독립적으로 사셨다. 너무 극단적이지만 조금은 이럴 필요도 있다고 생각한다. 나를 낳고 나서부터 '우리는 다른 개체라고 생각한다'다라. 그때부터는 본인 위주로, 본인 중심으로 사신 것"이라며 "실제로 저희 엄마는 본인을 아끼고 사랑하고 자기중심적이다. 온 가족이 고사리 알레르기가 있어도 엄마가 고사리를 정말 좋아하신다. 소고기국에 고사리가 정말 많이 들어갔다. 그래서 몸을 긁으면서 먹었다. 그렇게 독립적으로 자라다가 '이분은 친모가 아니라 계모구나' 생각했을 때가 있었다"고 밝혔다.
김영희는 "엄마는 걸리적거린다고 우리를 시장에 안 데려갔다. 근데 어느날 웬일로 시장을 가자더라. 좋아서 따라갔는데 한참을 걷다 보니까 엄마가 '내가 미쳤지'라고 하는 게 들린다"며 "마침 시장 입구에 리어카 목마가 있었다. 우리 보고 이거 타고 있을 동안 시장을 봐오겠다 했다. 나랑 동생이랑 말 위에서 신나게 말을 탔다"고 밝혔다.
하지만 "옆에 애들은 바뀌는데 나랑 내 동생만 계속 타는 거다. 허벅지에 마비가 오기 시작했다"며 "어느새 해가 졌다. 그러다 결국 아저씨가 '너희 집 어디냐'하고 우리를 집으로 데려다 줬다. 나랑 내 동생은 가면서 빌었다. 제발 우리 엄마가 아직 시장에 있길 바랐다. 근데 집에서 밥냄새가 나더라"라고 털어놨다.
김영희는 "나랑 내 동생은 우리 엄마가 우리를 버렸다 생각했다. 그만큼 본인 중심으로 살아오셨다. 어린 마음에는 정말 친모가 아니구나 생각했지만 커서 보니까 우리 엄마 같은 엄마가 너무 편하다"며 "본인이 자신에게 그만큼 희생하거나 배려하거나 내 살을 깎아 주지 않았기 때문에 자식에게도 기대를 안 하는 것"이라고 밝혔다.