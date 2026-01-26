김수용, 급성 심근경색 이후 확달라진 안색 "눈 밑 하얘져, 많이 좋아졌다"
[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 김수용이 급성 심근경색을 겪은 이후 한층 회복된 근황을 전했다.
지난 25일 유튜브 채널 '조동아리'에는 "이미 A급이지만 굳이 B급을 고집하는 그들ㅣ개그맨을 웃기는 개그맨들의 천하제일말빨대회"라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 영상에는 김용만, 지석진, 김수용이 출연해 후배 개그맨 최성민, 남호연, 김승진을 초대하고 근황 토크를 나눴다. 화기애애한 분위기 속에서 자연스럽게 인생과 가족 이야기도 오갔다.
대화 도중 "다시 태어나도 결혼을 할 거냐"는 질문이 나오자 지석진은 "내가 볼 때 수용이가 이번에 큰 위기를 겪고 나서 가족과 더 돈독해졌을 것 같다"고 말했다. 이에 김수용은 "그런 편이다. 예전보다는"이라고 솔직하게 답해 눈길을 끌었다.
이를 듣던 남호연은 "지금은 웃으면서 이야기하지만, 후배들 입장에서는 기사로만 접해서 정말 걱정했다"고 당시 심경을 전했다. 김승진 역시 "그때는 직접 연락을 못 드렸고, 회복 소식을 듣고 바로 문자를 보냈다"며 "'고맙다'고 바로 답장이 와서 안도했지만 정말 걱정됐다"고 회상했다.
다만 남호연은 김수용의 상징인 '다크서클'을 보고 "아까 처음 뵀을 때 아직도 많이 아프신가 했다"며 너스레를 떨었고, 지석진은 "지금은 많이 좋아진 상태"라며 "눈 밑이 하얗게 되기 시작했다. 예전에는 피가 제대로 안 도는 것 같았다"고 설명했다. 김수용은 웃으며 "맞다. 좋아진 거다"라고 답했다.
이후 김수용은 후배들에게 "너희 담배 피우냐"고 물으며 건강을 챙기는 모습을 보였다. 모두가 비흡연자라고 밝힌 가운데, 김승진이 전자담배를 피운다고 하자 김수용은 "끊어라"라며 진심 어린 조언을 건네 훈훈함을 더했다.
김수용은 지난해 11월, 경기도 가평에서 유튜브 콘텐츠 촬영 중 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러진 바 있다. 당시 현장에 있던 임형준과 김숙, 김숙의 매니저는 즉시 심폐소생술과 기도 확보, 119 신고 등 응급조치를 실시했고, 출동한 소방구급대가 심폐소생술을 이어간 뒤 구리 한양대병원으로 긴급 이송했다.
김수용은 이후 급성 심근경색 진단을 받고 혈관확장술을 성공적으로 마쳤으며, 현재는 건강을 회복하고 방송 활동에 복귀했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.