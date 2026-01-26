'류시원♥' 이아영, 결혼 6년 만 방송 출연 이유 "남편 이미지에 속상, 오해 풀고싶었다
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 류시원의 아내 이아영이 결혼 6년 만에 방송 출연을 결심한 이유를 밝혔다.
26일 방송된 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 류시원 부부가 출연해 윤정수, 원진서 부부와 함께 근황을 나누는 모습이 전파를 탔다. 이날 류시원과 이아영은 결혼 6년 만에 공개 석상에 모습을 드러낸 이유를 솔직하게 밝혔다.
윤정수는 "지금까지 제수 씨 공개 안 하셨는데, 기사 나가고 괜찮으셨냐"고 물었고, 이아영은 "여태 공개하지 않아서 '이제 공개하는 거야?'라는 연락이 많이 왔다"며 담담하게 답했다.
류시원은 "나는 그동안 너무 공개하고 싶었다. 아내가 친구를 만나러 카페 같은 곳에 가면 연락처를 물어보는 사람이 많았다. 아내가 잘할 걸 알지만, 그 빈도수가 많으니 신경 쓰였다"며 속마음을 털어놓았다. 이어 "그래서 빨리 공개해서 온 세상에 '이아영 강사는 류시원의 아내구나' 알리고 싶었다"고 덧붙이며 애정을 드러냈다.
이아영은 방송 출연 계기를 설명하며 "윤정수 오빠 결혼식 때 방송에 노출된 것이 계기가 됐다. 처음에는 걱정을 많이 했다. 사람들의 반응을 신경 쓰게 되고, 남편이 좋은 사람인데 기사로 안 좋게 비춰지면 답답하고 속상했다"고 솔직하게 밝혔다.
그럼에도 불구하고, 남편에 대한 오해를 풀기 위해 용기를 냈다고 말했다. "차라리 방송에 나가서 예쁘게 사는 모습을 보여주고, 남편이 자상한 사람이라는 걸 보여주고 싶었다. 지금까지 기사에서 비춰진 모습과 다르다는 것을 이번 방송을 통해 알리고 싶었다"고 설명했다.
또한 부모님의 결혼 반대도 있었다고 회상했다. 이아영은 "어머니가 처음에는 반대하셨는데, 남편이 직접 만나 뵙겠다고 하더라"고 말했다. 류시원은 "나이 차도 있고, 아픔도 있었기에 이해했다. 식사 자리를 잡고 '아영이 행복하게 해주겠다'라고 말씀드렸다"고 덧붙였다. 이아영은 "처음에는 걱정이 많으셨지만, 지금은 누구보다 응원을 많이 해주신다"고 전했다.
