'심형탁 子' 하루, 앞머리 없애니 사야 판박이..생활 한복이 찰떡 ('슈돌')

최종수정 2026-01-27 13:10

'심형탁 子' 하루, 앞머리 없애니 사야 판박이..생활 한복이 찰떡 ('…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 심형탁의 아들 하루가 생활한복을 입고 아기 도령미를 폭발시킨다.

오는 28일(수) 방송되는 '슈퍼맨이 돌아왔다' 606회는 '공주님! 아빠가 지켜줄게' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다.

이 가운데, 하루가 생활한복을 입고 모델 자태를 뽐낸다. 따뜻한 색감의 생활한복을 입은 하루는 한복 모델이라고 해도 믿을 것 같은 사랑스러운 표정으로 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 단숨에 사로잡는다. 특히 복주머니를 손에 꼭 쥔 채 활짝 미소를 지어 절로 광대를 들썩이게 만든다.

이는 아빠 심형탁에게 인생 첫 세배교육을 받는 하루의 모습. 하루는 아빠가 "새해 복 많이 받으세요"라며 세배하는 법을 보여주자 가만히 바라보더니 옹알이를 터트리며 새해 인사를 건넨다. "으ㅏ으ㅏ으ㅏ아"라며 리듬감을 뽐내며 옹알이를 터트리는 하루의 모습에 랄랄은 "이제 곧 말하겠다"라며 깜짝 놀란다고.

이어 하루는 아빠의 세배 시범을 천천히 따라해 귀여움을 폭발시킨다. 두 손을 번쩍 하늘로 들어 만세 포즈를 취한 뒤 앙증맞은 손으로 바닥을 짚으며 몸을 숙여 하루표 꼬물꼬물 세배를 완성한 것. MC 김종민은 귀여움이 폭발하는 꼬물꼬물 세배에 "잘한다 잘한다"라고 외치며 눈을 떼지 못했다는 후문.

인생 첫 세배에 도전한 하루의 모습은 이번주 방송되는 '슈돌'에서 만날 수 있다.

한편 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김지연 파경' 정철원, 심경 공개 "양육권 가져올 것, 아빠로서 최선 다하겠다"

2.

'얼굴 천재'의 대반전... 차은우에 유독 대중이 분노하는 이유

3.

현주엽 子, 트라우마 된 병원행 "약 받으러 간다더니...정신병원 기습 입원"

4.

[SC이슈] 반성문 내고도 안 통해…‘쯔양 협박’ 구제역, 허위 폭로에 ‘징역 2년’

5.

"눈치 좀 챙겨" 아덴 조, 200억 탈세 차은우에 "동생 파이팅"…'케데헌' 인연 독 됐다

연예 많이본뉴스
1.

'김지연 파경' 정철원, 심경 공개 "양육권 가져올 것, 아빠로서 최선 다하겠다"

2.

'얼굴 천재'의 대반전... 차은우에 유독 대중이 분노하는 이유

3.

현주엽 子, 트라우마 된 병원행 "약 받으러 간다더니...정신병원 기습 입원"

4.

[SC이슈] 반성문 내고도 안 통해…‘쯔양 협박’ 구제역, 허위 폭로에 ‘징역 2년’

5.

"눈치 좀 챙겨" 아덴 조, 200억 탈세 차은우에 "동생 파이팅"…'케데헌' 인연 독 됐다

스포츠 많이본뉴스
1.

"어쩌겠나 사생활인데.. 그건 그거고 저건 저거다" → 김태형 감독도 탄식. 인플루언서 아내와 SNS 갈등 격화.. 정철원 위로

2.

'참을만큼 참았다' 전직 토트넘 회장 분노 "쓸모없는 놈들, 감독부터 선수 다 잘라라"

3.

의리의 키움, 2년 전 자신들을 뿌리친 레전드를 다시 품었다 "그 때 제가 왜 KIA로 갔냐면요..."

4.

드디어 살쪘다! 1년 만에 호주행 비행기 탑승…"올해는 보여드리도록 하겠습니다"

5.

'사이판 효과봤네.' 70% 첫 피칭에 140km... 염갈량이 찍은 개막전 선발, WBC 꿈이 커간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.