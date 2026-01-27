'심형탁 子' 하루, 앞머리 없애니 사야 판박이..생활 한복이 찰떡 ('슈돌')
[스포츠조선 이게은기자] 배우 심형탁의 아들 하루가 생활한복을 입고 아기 도령미를 폭발시킨다.
오는 28일(수) 방송되는 '슈퍼맨이 돌아왔다' 606회는 '공주님! 아빠가 지켜줄게' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다.
이 가운데, 하루가 생활한복을 입고 모델 자태를 뽐낸다. 따뜻한 색감의 생활한복을 입은 하루는 한복 모델이라고 해도 믿을 것 같은 사랑스러운 표정으로 랜선 이모, 삼촌들의 마음을 단숨에 사로잡는다. 특히 복주머니를 손에 꼭 쥔 채 활짝 미소를 지어 절로 광대를 들썩이게 만든다.
이는 아빠 심형탁에게 인생 첫 세배교육을 받는 하루의 모습. 하루는 아빠가 "새해 복 많이 받으세요"라며 세배하는 법을 보여주자 가만히 바라보더니 옹알이를 터트리며 새해 인사를 건넨다. "으ㅏ으ㅏ으ㅏ아"라며 리듬감을 뽐내며 옹알이를 터트리는 하루의 모습에 랄랄은 "이제 곧 말하겠다"라며 깜짝 놀란다고.
이어 하루는 아빠의 세배 시범을 천천히 따라해 귀여움을 폭발시킨다. 두 손을 번쩍 하늘로 들어 만세 포즈를 취한 뒤 앙증맞은 손으로 바닥을 짚으며 몸을 숙여 하루표 꼬물꼬물 세배를 완성한 것. MC 김종민은 귀여움이 폭발하는 꼬물꼬물 세배에 "잘한다 잘한다"라고 외치며 눈을 떼지 못했다는 후문.
인생 첫 세배에 도전한 하루의 모습은 이번주 방송되는 '슈돌'에서 만날 수 있다.
한편 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.
joyjoy90@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.