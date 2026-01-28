윤민수 이혼 후..윤후, 연애 예능 출연 '테토 근육' 美명문대생

기사입력 2026-01-28 13:46


윤민수 이혼 후..윤후, 연애 예능 출연 '테토 근육' 美명문대생

[스포츠조선 정유나 기자] 가수 윤민수의 아들인 윤후가 연애 리얼리티 프로그램 '내새끼의 연애'에 출연한다.

tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애2'가 오는 2월 25일 첫 방송을 확정, 시즌2의 시작을 알리는 1차 티저 영상과 함께 첫 번째 출연자를 전격 공개했다.

'내 새끼의 연애2'는 사랑 앞에서 부모도 처음 보는 자녀의 얼굴을 마주하는 순간에 다시 주목한다. 사랑에 빠진 자식을 바라보며 함께 설레고, 때로는 당황하면서도 끝내 누구보다 진심으로 응원하게 되는 부모들의 마음과 함께, 시즌1보다 한층 더 솔직해지고 조금 더 과감해진 사랑에 서툰 청춘들의 순도 100% 로맨틱한 이야기가 다시 펼쳐질 예정이다.

그 시작을 여는 첫번째 '내 새끼'는 바로 '국민 조카' 윤후다. 10년 전, 가족 예능 '아빠 어디가?'를 통해 대중의 기억 속에 남아 있던 어린이 윤후가 이제는 연애 프로그램에 출연하는 20대 청춘이 되어 돌아온다. 공개된 1차 티저 영상은 훤칠해진 키와 테토 근육을 장착한 윤후가 한층 성숙해진 분위기로 성큼성큼 걸어오는 모습으로 시작된다. 그 위로 "연애 경험은 고등학생 때 한 번, 대학교 때 한 번"이라는 윤후의 담담한 목소리가 겹쳐지며, '언제 이렇게 다 컸지?'라는 반가움과 설렘이 동시에 터진다.


윤민수 이혼 후..윤후, 연애 예능 출연 '테토 근육' 美명문대생
이어 "마음에 들면 하늘의 별도 따줘봤다"는 솔직한 고백과 함께 요즘의 일상을 채우고 있다는 운동 루틴이 자연스럽게 이어진다. 일주일에 여섯 번, 한 번에 두 시간 이상 이어지는 헬스에 대한 이야기는 스스로를 가꾸며 단단해진 현재의 윤후를 보여준다. 자신의 매력 포인트를 묻는 질문에 "어깨?"라고 수줍게 웃으며 답하기도 한다. 풋풋했던 소년에서 사랑을 이야기할 수 있는 청춘으로 성장한 윤후의 '연애'가 더욱 궁금해지는 대목이다. 윤후의 아빠 윤민수 역시 시즌2의 또 다른 관전 포인트다. 친구처럼 티키타카를 나누며 아들과의 케미가 좋기로 유명했던 '찐친 아빠'였던 만큼, 사랑에 빠진 아들의 썸과 감정변화를 마주한 순간 어떤 반응을 보일지 더욱 궁금증을 자아낸다.

한편 윤후는 2013년 아빠 윤민수와 함께 MBC '일밤-아빠! 어디가?'에 출연해 많은 사랑을 받았다. 윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나 대학교 채플힐에 재학 중이다. 해당 대학교는 퍼블릭 아이비리그에 속하는 학교이자 수십 년간 미국 내 탑 5위에 들어가는 공립대학교 중 하나다.

윤후의 부모인 윤민수와 김민지 씨는 결혼 18년 만인 지난 2024년 5월 이혼 소식을 전한 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"콘서트 연출이 재앙으로"…다비치 콘서트 중 실제 번호 노출에 날벼락

2.

뉴진스 하니, 어도어 복귀 후 호주서 첫 근황 포착..."복귀 시간 걸릴 듯"

3.

박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 오스카 이어 英아카데미 최종 문턱 못 넘었다[SC이슈]

4.

민희진 측, 녹취록까지 공개…"하이브가 나 죽이려 하는데, 미쳤다고 투자자 만나냐"

5.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

연예 많이본뉴스
1.

"콘서트 연출이 재앙으로"…다비치 콘서트 중 실제 번호 노출에 날벼락

2.

뉴진스 하니, 어도어 복귀 후 호주서 첫 근황 포착..."복귀 시간 걸릴 듯"

3.

박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 오스카 이어 英아카데미 최종 문턱 못 넘었다[SC이슈]

4.

민희진 측, 녹취록까지 공개…"하이브가 나 죽이려 하는데, 미쳤다고 투자자 만나냐"

5.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '미친 대반전' 오현규 EPL 이적 극적 부활...'손흥민 LAFC 단독' 기자 "풀럼 1순위 영입 난항"

2.

열도 충격! 日 '작은 거인' 마약 성분 담배 사용 혐의로 체포…팬들 "뭔가 잘못됐다"

3.

파격 결단! AT마드리드 '이강인 영입' 실패의 아픔, 맨유에 푼다…'달로 당장 데려옵시다'→수비 불균형 해소

4.

이강인 위기다, 최악의 단독 보도...'토트넘-아틀레티코 이적 거부' 엔리케 감독, PSG 재계약 협상 시작

5.

"NO 보험, NO WBC"…ML 슈퍼스타 연이은 불참 선언, 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.