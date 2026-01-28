박시은, '연하남' ♥진태현과 러브스토리 "소개팅 주선하더니 '선배 좋아한다' 반전 고백"

기사입력 2026-01-28 14:58


박시은, '연하남' ♥진태현과 러브스토리 "소개팅 주선하더니 '선배 좋아…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진태현, 박시은 부부가 러브스토리를 공개했다.

28일 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게' 측은 "드라마 촬영장에서 시작된 두 사람의 인연 #박시은에게 적극적으로 대시한 진태현"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이날 박시은은 진태현과의 인연이 드라마 촬영 현장에서 시작됐다고 밝혔다. 그는 "배우들은 보통 뒤에 이름이 적힌 의자를 들고 다닌다. 태현 씨는 항상 한쪽에 의자를 두고 왕처럼 앉아 있었다"고 말하며 당시를 떠올렸다. 이어 "저는 의자를 가지고 다니지 않아서 서 있으면 태현 씨가 '선배님, 여기 앉으세요'라고 하며 의자를 내어줬다"고 덧붙였다.

박시은은 "사실 그런 게 쉽지 않다. 특히 남자 주인공이 그렇게 해주는 경우가 많지 않다"며 "그래서 되게 고마웠다"고 회상했다.

또 그는 "태현 씨가 '선배님 이상형은 어떤 사람이냐', '제가 소개해 주겠다'고 하더라. 그래서 제 이상형을 말했는데, 소개는 안 해주고 어느 날 갑자기 '좋아하는 사람이 생겼다'고 해서 순간 헷갈렸다"며 "나한테 호감이 있는 줄 알았는데 아닌가 싶어서 그냥 '네' 하고 넘겼다"고 당시의 솔직한 심정을 전했다.

그러나 며칠 뒤 상황은 반전됐다. 박시은은 "태현 씨가 와서 '정말 모르시겠어요?'라고 묻더니 '제가 좋아하는 사람, 선배님이에요'라고 말했다"며 직접적인 고백을 전해 현장을 달달한 분위기로 물들였다.


박시은, '연하남' ♥진태현과 러브스토리 "소개팅 주선하더니 '선배 좋아…
진태현, 박시은 부부가 출연하는 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'는 28일(오늘) 밤 8시 방송된다.

한편 1981년생인 진태현은 2015년 1살 연상 박시은과 결혼했으며 2019년 대학생 딸을 입양했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"콘서트 연출이 재앙으로"…다비치 콘서트 중 실제 번호 노출에 날벼락

2.

뉴진스 하니, 어도어 복귀 후 호주서 첫 근황 포착..."복귀 시간 걸릴 듯"

3.

박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 오스카 이어 英아카데미 최종 문턱 못 넘었다[SC이슈]

4.

민희진 측, 녹취록까지 공개…"하이브가 나 죽이려 하는데, 미쳤다고 투자자 만나냐"

5.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

연예 많이본뉴스
1.

"콘서트 연출이 재앙으로"…다비치 콘서트 중 실제 번호 노출에 날벼락

2.

뉴진스 하니, 어도어 복귀 후 호주서 첫 근황 포착..."복귀 시간 걸릴 듯"

3.

박찬욱 감독 '어쩔수가없다', 오스카 이어 英아카데미 최종 문턱 못 넘었다[SC이슈]

4.

민희진 측, 녹취록까지 공개…"하이브가 나 죽이려 하는데, 미쳤다고 투자자 만나냐"

5.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] '미친 대반전' 오현규 EPL 이적 극적 부활...'손흥민 LAFC 단독' 기자 "풀럼 1순위 영입 난항"

2.

열도 충격! 日 '작은 거인' 마약 성분 담배 사용 혐의로 체포…팬들 "뭔가 잘못됐다"

3.

파격 결단! AT마드리드 '이강인 영입' 실패의 아픔, 맨유에 푼다…'달로 당장 데려옵시다'→수비 불균형 해소

4.

이강인 위기다, 최악의 단독 보도...'토트넘-아틀레티코 이적 거부' 엔리케 감독, PSG 재계약 협상 시작

5.

"NO 보험, NO WBC"…ML 슈퍼스타 연이은 불참 선언, 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.