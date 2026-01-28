'느좋 셰프' 손종원, 광고 싹쓸이...정호영 질투 "내가 광고주여도"('라스')

기사입력 2026-01-28 16:12


[스포츠조선 정안지 기자] 정호영 셰프가 광고에 야망을 드러냈다.

28일 MBC 측은 "정호영 수발러 샘킴, 광고를 원하는 정호영에게 차마 말할 수 없던 진실!"이라면서 '라디오스타' 예고편을 공개했다.

이날 정호영은 '샘킴이 도와줘야 할 일이 있다더라'는 질문에 "우리가 요리하는 장면보다 믹서기 장면이 화제가 된 만큼 샘킴 셰프와 믹서기 광고 했으면 좋겠다"라면서 바람을 드러냈다. 미리 생각해 놓은 콘티도 공개하며 야망을 드러낸 정호영.

그러나 그는 "아직은 광고가 안 들어왔다"면서 "하나 정도는 찍었으면 좋겠는데 너무 좋아하는 사람만 좋아하고 우리 둘은 별로 안 좋아하는 것 같다"라고 했다.

정호영 픽 지금 가장 핫한 셰프는 손종원이라고. 정호영은 '그쪽으로 많이 가고 있다'는 말에 "내가 광고주여도 그쪽으로 갈 것 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 정호영은 "관계자 여러분 우리 1+1 싸게 해도 괜찮으니까 연락 달라"고 어필했다.


그러나 이때 샘킴은 "'흑백요리사2' 이후로 (정호영)형이 '왜 광고가 안 들어오냐'라고 했는데, 사실 나는 많이 왔다"라고 솔직하게 털어놨다.

샘킴은 "형이 전화해서 '대체 왜 광고가 안 들어오냐'면서 하소연을 하더라. 근데 '난 왔다'라고 말 못하지 않나"라고 하자, 정호영은 배심감 가득한 표정으로 "뭐 들어왔냐"라고 물어 폭소를 자아냈다.

화보, 전자제품, 프랜차이즈로부터 연락받았다는 샘킴은 "아직 찍은 건 없다. 후보만 있는 거다. 아직 믹서기는 안 들어왔다"라고 했다. 이를 들은 정호영은 "믹서기 7대 3도 괜찮으니까 껴 달라"고 말해 웃음을 자아냈다.


또한 샘킴은 '냉장고를 부탁해' 셰프들 사이의 철저한 비밀 유지로 인한 비하인드에 대해서도 언급한다. 모두가 '흑백요리사2'에 출연을 숨기던 상황에서, 대기실에서 서로를 마주치고 깜짝 놀랐던 당시의 분위기를 전해 폭소를 안긴다.

'흑백요리사2' 비하인드도 빠지지 않는다. 샘킴은 '손 많이 가는' 정호영과 함께했던 '흑백연합전' 당시를 떠올리며, 숙소에서 밤새 통화를 나눴던 사연을 공개한다.

이어 손종원, 정호영과 함께했던 에이스전에서 정호영에게 소스를 다시 만들라고 말하지 못했던 이유를 털어놓으며, 팀워크와 미묘한 감정선이 오갔던 순간을 솔직하게 전한다.

