'수십억 해킹 피해' 장동주, 새 소속사도 한 달만 결별 "전속계약 해지" [공식]

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 장동주가 휴대폰 해킹으로 수십억 원의 피해를 입었다고 밝힌 가운데, 새 소속사와도 한 달 만에 결별했다.
장동주의 전 소속사 관계자는 29일 "최근 장동주와의 전속계약을 해지했다"고 밝혔다. 최근 "죄송합니다"라는 말만 남긴 채 잠적해 걱정을 자아냈던 장동주는 지난달 새 소속사와 전속계약을 맺으며 새출발을 예고했지만, 해킹 피해가 알려진 후 소속사와도 결별했다는 소식이 뒤늦게 알려졌다.
장동주는 29일 새벽 휴대폰 해킹 피해로 고통 받아왔다고 뒤늦게 알렸다. 장동주는 대포폰으로 연락을 받으며 해킹 협박을 받았다며 "그 후 돌아온 건 내 휴대폰 사진첩 속 지극히 개인적인 사진 몇 장들과 대화 내용 캡쳐 그리고 휴대폰 연락처 목록. 내 휴대폰은 완벽하게 해킹되었다. 그리고 이어진 협박…그날부터 오늘까지 난 하루도 빠짐없이 지옥이었다"며 "그 남자는 내가 절대 할 수 없는 모든 것을 요구했고 나는 아주 정확하게 그 남자가 시키는 대로 할 수 밖에 없었다"고 털어놨다.
협박범을 막기 위해 수단과 방법을 가리지 않고 돈을 빌렸다는 장동주는 "가족은 나를 위해 집도팔았다. 급하게 생긴 빚은 또 다른 빚을 만들었고. 갚지 못한 그 빚은 또 다른 갚지 못할 빚을 만들어냈다. 그렇게 수십억을 날리고 우리 가족은 고통 속에 그리고 난 빚 더미에 앉았다"고 고백했다.
이어 "저로 인해 상처받고 피해 입으신 분들께 진심으로 죄송하다. 용서해달라. 하지만 저를 믿고 기다려 주신다면, 정신차리고 열심히 살아서 1원 한 장까지 빠짐없이 갚도록 하겠다. 도와달라"고 호소했다.
한편, 배우 장동주는 2012년 연극 '한여름밤의 꿈'으로 데뷔, '트리거', '복수가 돌아왔다' 등의 드라마와 '핸섬가이즈', '카운트' 등의 영화에 출연했다. 현재 SBS '오늘부터 인간입니다만'에 출연 중이다.