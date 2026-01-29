KCM, 올리비아 핫세 닮은 9살 연하 ♥아내 자랑 "괜히 웃음나"

최종수정 2026-01-29 11:35

KCM, 올리비아 핫세 닮은 9살 연하 ♥아내 자랑 "괜히 웃음나"

KCM, 올리비아 핫세 닮은 9살 연하 ♥아내 자랑 "괜히 웃음나"

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 KCM이 미모의 아내를 자랑했다.

KCM은 29일 "괜히 웃음 나서 한 장 남겨봅니다. 좋은 하루 보내세요"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 지난 28일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 첫 공개된 KCM 아내의 모습이 담겨있다. 이때 아내의 놀라운 미모에 감탄이 쏟아진 가운데 뉴진스 민지와 올리비아 핫세 닮은꼴로 소개됐다.

이에 KCM은 해당 장면을 캡처한 뒤, "괜히 웃음 난다"라면서 아내의 미모를 자랑해 눈길을 끈다.


KCM, 올리비아 핫세 닮은 9살 연하 ♥아내 자랑 "괜히 웃음나"
앞서 이날 KCM은 9세 연하 아내와의 첫 만남부터 결혼 소식과 아이가 있다는 사실을 뒤늦게 알릴 수밖에 없었던 속사정까지 고백했다.

아내가 첫째를 임신했을 때를 떠올린 그는 "당시 제가 수십억 빚을 지고 있었다"라며 "나를 무너지게 만들던 독촉의 압박을 가족들이 받게 할 수 없었다"라고 고백했다.

또한 아직 결혼식을 하지 못한 KCM은 "결혼식을 조그맣게 하는 게 어떨까?"라고 말하자 아내는 "눈물 날 것 같아"라며 울컥한 마음을 전했다.

KCM은 "돈도 없고 모아둔 것도 없지만, 평범한 가정을 이룰 수 있는 날까지 조금만 시간을 달라는 나를 아내가 믿어 줬다"며 "13년 동안 알리지 않았는데도 힘든 내색도 하지 않았다"라고 고마움을 표현했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브루스 윌리스, 치매 인식 못하는 상태..아내 “축복이자 슬픔”

2.

톱스타 부부, 미라화된 상태로 사망..저택 1년 만에 90억에 팔려

3.

김종민 “내 뒤통수 친 사기꾼이 왜 저기에!”..방송 중 상위 0.1% 부자 저격

4.

김용림, 며느리 김지영에 서운함 고백 "여우하고는 살아도 곰하고는 못 살아"

5.

29기 정숙, 드디어 ♥영철에 '샤넬백' 받았다 "바닥에 떨어져있더라"

연예 많이본뉴스
1.

브루스 윌리스, 치매 인식 못하는 상태..아내 “축복이자 슬픔”

2.

톱스타 부부, 미라화된 상태로 사망..저택 1년 만에 90억에 팔려

3.

김종민 “내 뒤통수 친 사기꾼이 왜 저기에!”..방송 중 상위 0.1% 부자 저격

4.

김용림, 며느리 김지영에 서운함 고백 "여우하고는 살아도 곰하고는 못 살아"

5.

29기 정숙, 드디어 ♥영철에 '샤넬백' 받았다 "바닥에 떨어져있더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

[입장문] '학폭논란' 박준현, 드디어 입 열었다 "상대방 일방적 주장 확대 재생산, '여미새' 발언만 인정"

2.

'빅리그 입성이 이렇게 어렵습니다' 오현규, 분데스리가에 이어 EPL행도 좌절...대신 튀르키예 베식타스행 유력

3.

[UCL 리뷰]"챔스가 가장 쉬웠어요" 정시파이터 토트넘, 프랑크푸르트 2-0 꺾고 4위로 '16강 직행' 대이변…프랭크, 포스텍과 판박이 행보

4.

배정대가 시도한 '2루 직진' 금단의 주루, 결국 막혔다 → KBO "주루의 본질 훼손하는 플레이"

5.

야심만만 문동주 출사표 "3마리 토끼 다 잡겠다"…국대 에이스+류현진 1대1 코칭 → 마음은 이미 하늘에 섰다 [멜버른인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.