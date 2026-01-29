[인터뷰②] 유지태 "'왕과 사는 남자'는 박지훈 위한 영화…앞으로 더 잘 될 것"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 유지태가 영화 '왕과 사는 남자'에서 함께 호흡을 맞춘 박지훈을 향한 극찬을 아끼지 않았다.
유지태는 29일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "박지훈이 촬영 현장에서 굉장히 진지하다고 생각했다"며 "이번 작품은 박지훈을 위한 영화가 될 것 같았다"라고 했다.
2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품으로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 유지태는 당대 최고의 권력자 한명회로 분했다.
유지태는 영화 '왕과 사는 남자'를 통해 박지훈과 처음으로 호흡을 맞췄다. 그는 "박지훈을 보면서 '저 친구 되게 진지하구나'라고 생각했다. 촬영 현장에서 신중하게 행동하는 걸 보면서 '아 저 친구 굉장히 잘 되겠구나' 했다. 이 영화가 나오기 전엔 박지훈에게 '이 영화는 너의 영화가 될 것 같다'고도 말했다"며 "지훈이에게서 단종의 모습이 보였다"고 전했다.
이어 "저도 데뷔한 지 좀 됐지 않나. 열심히 하는 프로들의 세계에선 영혼이 맑은 사람을 좋아할 수밖에 없다. 지훈이는 VIP 시사회가 끝나고 열린 뒤풀이 자리에서도 그렇고, 차기작에 대한 고민을 진지하게 하더라"며 감탄을 금치 못했다.
유지태 역시 배우로서 꾸준히 새로운 도전을 이어가고 있다. 그는 "이제는 가치 있는 작품을 선택하는 게 중요하다고 생각한다. 시간이 꽤 흘렀음에도, 여전히 '봄날을 간다', '동감'을 좋아하는 MZ세대가 있지 않나. 쉽게 휘발되는 콘텐츠에 집중하기 보다, 작품 선택을 소신있게 하는 게 중요한 것 같다. 저 역시 예전에 '올드보이' 때는 중압감을 많이 느꼈었다. 근데 저밖에 할 수 없는 캐릭터라고 생각하니까 마음이 달라지더라. 후배들도 중압감을 벗어던지고, 에너지를 잘 간직해서 표현할 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.