신은수♥유선호, 2002년생 동갑내기 커플 탄생 "3개월째 교제 중" [공식]
[스포츠조선 정안지 기자] 동갑내기 배우 신은수와 유선호가 3개월째 열애 중이다.
29일 신은수의 소속사인 매니지먼트 숲 관계자는 스포츠조선에 "신은수가 유선호와 3개월째 만남을 이어오고 있다"고 밝혔다.
소속사에 따르면 2002년생 동갑내기인 두 사람은 지인들의 모임에서 만나 연인으로 발전했다. 바쁜 일정을 소화하면서도 데이트를 즐기며 만남을 이어오고 있다고.
이어 이 관계자는 "따뜻한 시선으로 지켜봐 주시기를 바란다"고 전했다.
한편 신은수는 2016년 영화 '가려진 시간'을 통해 데뷔한 후 '푸른 바다의 전설', '도도솔솔라라솔', '반짝이는 워터멜론', '고백의 역사'에 출연했다.
또한 유선호는 Mnet '프로듀스101' 시즌2를 통해 얼굴을 알린 뒤, 드라마 '복수가 돌아왔다', '우수무당 가두심', '슈룹', '열녀박씨 계약결혼뎐', '노무사 노무진' 등 다양한 작품에 출연하며 배우로 활양 중이다. 또한 현재는 KBS '1박2일' 시즌2 고정 멤버로 활약 중이다.
