[공식] 조인성·박정민→박해준·신세경…팀 '휴민트', 무대인사 나선다

12일 광진구 자양동 롯데시네마에서 영화 '휴민트' 제작보고회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 배우 조인성, 신세경, 류승완 감독, 박정민, 박해준. 자양동=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.12/
[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '휴민트'가 개봉 2주차 주말 및 개봉 3주차 무대인사를 통해 관객들과 만난다.
'휴민트'가 개봉 전부터 예능, 유튜브 등 열띤 홍보 릴레이로 연일 화제를 모으고 있는 가운데, 개봉 2주차 주말 및 개봉 3주차 무대인사를 확정했다.
먼저 개봉 2주차 주말인 2월 21일(토)에는 조인성, 박정민, 박해준, 신세경, 이신기, 류승완 감독이 참석해 롯데시네마 수원(수원역), 메가박스 수원AK플라자를 방문할 예정이며, 박정민을 제외한 팀 '휴민트'는 롯데시네마 수지, CGV 판교, 메가박스 코엑스까지 차례대로 찾아 관객들과 함께할 계획이다. 이어 2월 22일(일)에는 조인성, 박정민, 박해준, 신세경, 이신기, 류승완 감독이 메가박스 송도, CGV 인천, 롯데시네마 김포공항, CGV 용산아이파크몰을 찾은 관객들과 뜻깊고 행복한 시간을 보낸다.
개봉 3주차에도 팀 '휴민트'의 가열찬 무대인사는 계속된다. 2월 23일(월)에는 조인성, 박정민, 박해준, 신세경, 정유진, 이신기, 류승완 감독이 메가박스 코엑스, 롯데시네마 월드타워를 방문할 예정이며, 25일(수)에는 조인성, 신세경, 정유진, 이신기, 류승완 감독이 메가박스 상암월드컵경기장, CGV 용산아이파크몰, CGV 영등포타임스퀘어를 순차 방문할 예정이다. 2월 28일(토)에는 조인성, 박정민, 박해준, 류승완 감독이 메가박스 고양스타필드, 롯데시네마 은평(롯데몰)에서 관객과의 만남을 가지며, 조인성과 박해준, 류승완 감독은 이어서 메가박스 상암월드컵경기장, CGV 용산아이파크몰, CGV 영등포타임스퀘어에서 관객들에게 특급 팬서비스를 펼칠 예정이다. 삼일절인 3월 1일(일)에는 조인성, 박해준, 이신기, 류승완 감독이 참석해 CGV 천안펜타포트, CGV 천안터미널, 메가박스 코엑스, 롯데시네마 월드타워에서 극장을 찾아와준 이들에게 직접 감사 인사를 전한다. 영화 '휴민트' 무대인사에 대한 자세한 내용은 각 극장별 모바일 앱 및 홈페이지와 NEW 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.
한편 '휴민트'(감독 류승완)는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로, 2월 11일 개봉한다.