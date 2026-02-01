28기 옥순♥영호,'올해 재혼' 앞두고 합가 "사무실도 이전, 더 오래 함께 있고 싶어"

최종수정 2026-02-01 12:49

[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 옥순과 영호가 올해 재혼을 발표한 가운데, 곧 합가한다는 소식을 알렸다.

옥순은 지난달 31일 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다. 연내 재혼한다는 두 사람에게 쏟아진 건 단연 재혼 관련 질문. 한 팬은 "언제부터 합가 예정이시냐"고 물었고 옥순은 "따뜻해지기 전에"라고 답했다. 또 다른 팬은 "결혼 언제 하냐"고 물었고 옥순은 "식? 언제 할까요?"라고 답했다. 이에 두 사람은 결혼식을 올리기 전 살림을 합칠 것으로 보인다.

재혼을 결심한 이유에 대해 옥순은 "서로에 대한 확신+더 오랜 시간 함께 있고 싶어서"라며 영호를 향한 단단한 믿음을 보여줬다.

또 다른 팬은 "합가하려면 한 분이 이직을 고려하고 있냐"고 물었고 옥순은 "오빠 사무실 이전한다. 오늘 이삿날이라 도와주러 간다"고 답했다. 옥순의 직업은 수학강사, 영호는 잠수 상비, 인명 구조 장비를 관공서에 납품하는 사업을 운영 중이다.

한편, 옥순과 영호는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 28기 돌싱 특집에 출연해 연인으로 이어졌다. 옥순은 슬하 딸을 하나 두고 있다.

같은 기수 정숙, 상철의 결혼식에서 영호가 부케를 받으며 두 사람의 재혼 여부에 대해 관심이 쏟아진 가운데, 옥순과 영호는 "올해 안에 식을 올리는 것이 목표"라며 재혼을 발표했다.

