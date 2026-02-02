남창희, 일반인 여친과 오는 22일 결혼 발표…"저 품절男된다, 한 가정의 가장이 돼 성장하겠다"(미스터라디오)
[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 남창희가 7년간 함께해 온 '미스터라디오' 청취자들 앞에서 결혼 소식을 깜짝 발표했다.
남창희는 2일 오후 4시 방송된 KBS Cool FM '윤정수 남창희의 미스터라디오'(이하 '미스터라디오')를 통해 오는 2월 22일 일반인 여자친구와 결혼 소식을 청취자들에게 최초로 전하며 축하를 받았다.
남창희는 "저 남창희가 품절된다. 그동안 조용한 관심 속에 잘 만나오던 그분과 결실을 맺게 됐다. 이제는 둘이서 하나의 길을 걸어가기로 약속했다"라며 운을 뗐다. 이어 "약속의 날짜는 오는 2월 22일이다. 앞으로 한 가정의 가장이 돼 성장하겠다"라고 덧붙였다.
"7년이라는 긴 시간 동안 '미라클'을 만나면서 성장했다"라고 밝힌 남창희의 결혼 소식에, 청취자들은 실시간 문자로 축하 메시지를 쏟았다. 남창희 또한 "여러분의 아들 소식처럼 기뻐해주셔서 너무 감사하다"라며 감사의 뜻을 전했다.
한편, 남창희는 최근 라디오 DJ를 비롯해 다양한 방송과 인기 드라마, 유튜브 채널에 출연하며 활약을 펼치고 있다. 여기에 절친 조세호와 그룹 조남지대를 결성, 가요계에서도 활동하며 한계 없는 '만능 엔터테이너'로서 활약 중이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.