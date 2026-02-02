[공식] 남창희, 품절남 된다…'미스터 라디오' 생방 도중 결혼 발표
남창희. 스포츠조선DB
[스포츠조선 안소윤 기자] 개그맨 남창희가 결혼한다.
남창희는 2일 KBS 쿨FM '윤정수 남창희의 미스터 라디오' 생방송 도중 깜짝 결혼을 발표했다.
그는 "청취자들에게 제일 먼저 드릴 말씀이 있다. 그렇게 약속을 드렸었는데, 저 남창희가 품절된다"며 "여러분의 조용한 관심 속에 만나오던 그 분과 결실을 맺게 됐다. 둘이서 하나의 길을 걷기로 약속했다"고 전했다.
이어 "2월 2일에 결혼을 알리는 이유는, 우리 약속의 날짜가 2월 22일이기 때문"이라며 "7년 동안 성장을 했는데, 한 가정의 가장이 돼 더 넉넉한 사람으로 성장해 여러분들에게 더 많은 휴식과 기쁨을 드리도록 하겠다"고 덧붙였다.
앞서 남창희는 2024년 7월 비연예인 연인과 1년째 열애 중이라고 밝힌 바 있다. 그는 지난해 유튜브 채널 '뜬뜬'에 출연해 "내년에 결혼 예정"이라고도 전했다.
한편 남창희는 2000년 SBS 예능 프로그램 '기쁜 우리 토요일'로 데뷔했다. 이후 '코미디 빅리그', '한국인의 식판' 등 여러 예능 프로그램에 출연해 활약을 펼쳤다. 예능뿐만 아니라, 연기자로서도 활약을 펼쳤다. 남창희는 '프라하의 연인', '건빵선생과 별사탕', '별에서 온 그대', '미스터 션샤인' 등에서 열연을 펼쳤다.
안소윤 기자
