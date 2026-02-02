윤택, '나는 자연인이다' 조작 의혹에 "3백만원 내야 출연 가능"..농담으로 일축

기사입력 2026-02-02 18:55


윤택, '나는 자연인이다' 조작 의혹에 "3백만원 내야 출연 가능"..농…

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 윤택이 '나는 자연인이다' 조작 의혹에 대해 입을 열었다.

2일 '병진이형' 채널에는 '나는 자연인이다 다 구라야'라는 영상이 공개됐다.

지대한은 윤택에게 "우리 아들이 '자연인이다'가 진짜 100% 리얼인지 물어봐 달라고 했다"라고 물었다. 윤택은 "제가 100% 진실을 담아 이야기를 한다면, 강원도 산골에 있는 자연인 아카데미에서 (자연인을) 양성한다. 자연인이 되고 싶은 사람에게 은밀하게 밀서를 보낸다. 자연인 아카데미를 수료해야만 자연인이 될 수 있는데 월 300만 원이다"라고 말했다.


윤택, '나는 자연인이다' 조작 의혹에 "3백만원 내야 출연 가능"..농…
조작이 아니라는 점을 터무니없는 설정으로 설명한 건데, 김형인은 "이거 방송에 나가도 돼?"라며 깜짝 놀랐다.

윤택은 "거짓말이지"라며 폭소했고 김형인은 "난 자연인을 안 믿으니까 진짜라고 생각했다"라며 윤택의 말에 깜빡 속았다고 전했다.

한편 '나는 자연인이다'는 2012년부터 방영된 장수 프로그램으로, 윤택과 이승윤이 주로 산에 사는 자연인을 만나는 모습을 담고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유부남이 딸 등하원 도우미와 불륜 "근무 시간에 집으로 들어가.." ('탐비')

2.

'53세' 심권호, 역대급 검진 결과.."당장 CT 찍어야" 의문의 혹 발견 ('조선의 사랑꾼')

3.

'44세' 안영미, 둘째 임신 깜짝 공개…"7월 아들 출산 예정"

4.

'재혼' 김승현, 충격 근황 '연예인이 거지꼴' 자막까지...아내 장정윤 폭발

5.

'정해인 인종차별' 아니었다...알고보니 친한파 가수, 함께 다정한 인터뷰도

연예 많이본뉴스
1.

유부남이 딸 등하원 도우미와 불륜 "근무 시간에 집으로 들어가.." ('탐비')

2.

'53세' 심권호, 역대급 검진 결과.."당장 CT 찍어야" 의문의 혹 발견 ('조선의 사랑꾼')

3.

'44세' 안영미, 둘째 임신 깜짝 공개…"7월 아들 출산 예정"

4.

'재혼' 김승현, 충격 근황 '연예인이 거지꼴' 자막까지...아내 장정윤 폭발

5.

'정해인 인종차별' 아니었다...알고보니 친한파 가수, 함께 다정한 인터뷰도

스포츠 많이본뉴스
1.

'박준현 드디어 입 열었다' 충격 학폭 논란, 새 국면 맞이하나...이제 법의 차례다

2.

세상에 호날두도 이런 짓은 안 한다...연봉 3500억 발롱도르 수상자 '태업 선언'→곧바로 배신 계획 '사우디 라이벌 이적 합의'

3.

스포츠조선 허상욱 기자, 한국보도사진전 스포츠부문 '최우수·우수상' 석권

4.

"여자가 무슨 축구야" 아르헨 국대 출신 감독, 시대착오적 망언으로 철퇴 맞았다

5.

"노력은 배신 안해...伊설원과 빙판에서 노력의 결실 꽃필것"이재명 대통령 밀라노-코르티나패럴림픽 태극전사 향한 응원의 축사[결단식 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.