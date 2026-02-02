풍자, 27kg 뺐는데 방심하자마자 요요 왔다 "열흘 만에..다시 식단 관리"

기사입력 2026-02-02 19:09


[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 풍자가 27kg 감량 후에도 식단 관리 중이라고 밝혔다.

2일 유튜브 채널 '풍자테레비'에는 '영화 -26도 혹한기 캠핑 설산에서 조개구이'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 풍자는 매서운 추위 속에서도 홀로 캠핑을 즐겼다. 그는 카메라를 확인하던 중 "오늘 왜 이렇게 살 빠져 보이냐. 몸무게 변화가 없는데 왜 이렇게 살이 빠져 보이냐. 괜히 기분 좋다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

이후 고구마, 귤, 딸기 먹방을 펼친 풍자는 "다이어트할 때는 과일도 당이 많아서 이렇게 먹는 게 좋지는 않다더라. 그런데 다이어트고 뭐고 먹고 싶어서 사 왔다"고 말했다. 이어 "원래는 블루베리도 안 먹었는데 다이어트하면서 블루베리에 빠졌다. 맛있다. 앉아서 집어먹기 좋다. 어쩔 수 없이 술 마실 때 술안주로 먹기도 좋다"고 덧붙였다.


풍자는 "사실 눈앞에 라면이 한 개 있는데 참는 거로 하겠다. 요즘 댓글에 '다이어트해서 많이 안 먹는 것 같다', '더 먹어줬으면 좋겠다'는 말이 있는데 먹을 때는 확실히 먹지 않냐"며 "사실 지금 제일 중요한 건 먹을 게 하나도 없고 라면밖에 없는데 참아야 한다. 나도 좀 빼야 하지 않겠냐"고 털어놨다.

그러면서 "요새 살을 진짜 잘 빼다가 열흘 정도 먹고 싶은 거 다 먹었더니 바로 살쪘다. 안 되겠다 싶어서 최근에 다시 식단하고 있는 상황이라서 과일도 많이 먹으면 안 되는데 라면보다는 낫겠지"라고 말했다.

한편 풍자는 최근 다이어트를 통해 27kg 감량에 성공하며 몰라보게 달라진 비주얼로 화제가 됐다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  등록번호 : 서울 아01720
  등록일자 : 2011년 7월 29일
  발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
