기사입력 2026-02-06 09:59


유재석, 주우재 울컥하게 만든 한마디 “최악은 너야”

[스포츠조선 정유나 기자] '놀면 뭐하니?' 유재석이 패션 자부심을 드러내며 주우재의 '백바지 패션'에 훈수를 둔다.

2월 7일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)는 '이불 밖은 위험해' 편으로, 내기도 하고 요리도 하고 놀 궁리를 하는 모습이 그려진다.

한 자리에 모인 유재석, 하하, 허경환은 한파주의보에 백바지로 멋을 낸 주우재의 패션을 지적하며 몰이를 시작한다. 각자 패션에 대해 훈수를 두는데, 단정한 코트를 입은 유재석은 '학부모 참관수업 패션', 하하는 절대 주눅들지 않는 '영포티 패션'으로 개성을 뽐낸다. 그 가운데 허경환만 아직 패션 방황 중인 애매한 포지션에 놓여 웃음을 자아낸다.


이에 주우재는 슬금슬금 세 사람과 거리를 두면서 "여기에 낄 수 없다"라면서 투덜댄다. 주우재 놀리기에 가장 신난 유재석은 "우리 중에 최악이 너야", "원래 나이 들면 백바지가 당기지"라면서, 주우재를 '역삼동 백바지'로 몰아간다.

울컥한 주우재는 "형들 때문에 내 채널 공신력이 다 떨어졌다"라면서, 현재 운영 중인 패션 채널에 타격(?)을 준 요주 인물로 유재석과 하하를 꼽는다. 주우재의 채널을 늘 염탐하던 유재석은 "얘가 나 때문에 라이브를 못한다"라고 우쭐한다. 또 "내가 의상 터치 좀 해줘야지"라면서 으스대 웃음을 더한다.

이어 김광규와 만난 네 사람은 뜨끈한 방에서 몸을 지지다가 방을 뛰쳐나가 무슨 일이 있었던 것인지 궁금증을 증폭시킨다. MBC '놀면 뭐하니?'는 2월 7일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

