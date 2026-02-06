'아빠어디가' 윤후, 연프 뜬다..美 명문대생의 직전 플러팅 "네가 제일 좋아"(내새끼의연애2)

[스포츠조선 김소희 기자]'아빠어디가' 윤민수의 아들 윤후가 여전히 다정한 면모를 선보인다.
오는 25일 첫 방송되는 tvN STORY & E채널 '내 새끼의 연애2'가 공개한 3차 티저 영상에서 '국민 조카'에서 20대 청춘으로 성장한 화제의 인물 윤후가 안방극장에 설렘 폭죽을 터뜨렸다.
tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애2'는 직접 볼 수도, 가르칠 수도 없기에 더 궁금한 자녀의 연애를 부모의 시선으로 함께 지켜보는 과몰입 연애 프로그램. 오늘(6일) 공개된 3차 티저 영상에는 "내 새끼 윤후가 연애할 때"의 순간, 순간이 담겨 이목을 집중시킨다. 10여년 전 전국을 '윤후앓이'에 빠뜨렸던 순수한 소년의 모습은 간직한 채, 좋아하는 마음을 숨기지 않는 한층 성숙해진 남자의 모먼트로 설레는 직진을 예고했기 때문.
영상 속 윤후는 "좋아하는 마음이랑 감정을 다시 느껴보고 싶다"고 솔직하게 밝히며, 데이트에 나선다. 특히 눈길을 사로잡는 것은 윤후의 세심하고 다정한 애티튜드. 식사 자리에서 자연스럽게 의자를 빼주거나, 상대방의 소매를 세심하게 걷어주는 등 몸에 밴 듯한 '젠틀맨'의 정석을 보여주며 여심을 흔든다.
하지만 진짜 반전은 그의 직진에 있다. "데이트 같이 하시죠"라고 망설임 없이 다가가는가 하면, 상대방에게 "원체 미인이셔서 뭘 해도 다 잘 어울린다"는 심쿵 플러팅을 던지며 분위기를 리드한다. 심지어 데이트 후 "좋았죠? 알고 있어요"라는 자신감 넘치는 확신 멘트부터, "난 네가 제일 좋아"라는 수줍으면서도 단도직입적인 고백까지 던진다. 소년의 순수함에 남자다운 직진 본능을 더한 윤후의 모습이 첫 방송에 대한 기대감을 최고조로 끌어올리는 대목이다.
제작진은 "부모조차 몰랐던 자녀의 낯설고도 설레는 얼굴을 포착하는 것이 이번 시즌의 묘미"라며, "윤후의 다정하면서 거침없는 행보는 사랑에 진심인 이 시대 청춘들의 연애를 대변한다. 부모들의 과몰입 리액션과 함께 펼쳐질 이들의 리얼 로맨스를 기대해달라"고 전했다.
tvN STORY & E채널 '내 새끼의 연애2'는 오는 25일 수요일 저녁 8시에 첫 방송된다.