'58세' 강수지, 얼굴 너무 달라졌다…"성형한 줄 알았다" 반응 폭주

기사입력 2026-02-06 09:13


[스포츠조선 이지현 기자] 가수 강수지가 오랜만에 근황을 전한 가운데, 달라진 얼굴이 화제다.

5일 '강수지tv 살며사랑하며배우며' 채널에는 '여러분 오랜만이에요!'라는 영상이 공개됐다.

이날 강수지는 "너무 오랜만이다. 작년 8월에 인사드리고 어느덧 2월이니까 6개월이 지났다"면서 "딸 비비아나가 유학 생활을 마치고 대학을 졸업했고 저도 파리에 잠시 다녀왔다"는 바쁜 근황을 전했다.


특히 강수지는 '안 본 사이 얼굴이 달라졌다', '혈색이 좋아보인다'는 반응에, "지난주 녹화 때도 얼굴이 좋아졌다는 말을 들었다. 잘 자게 됐다"라고 비결을 밝혔다.

이어 "저는 깊이 생각을 하다 보면 잠을 설치는데 잠을 잘 자게 됐다. 이게 비결인 것 같다. 한동안 밤이 오는 게 무서웠다. 갱년기가 되면 잠이 잘 안 온다고 많이들 힘들어하신다. 잠을 못 자면 치매, 혈관 질환, 암 발생률이 높아진다고 한다"라며 안도했다.

한편 강수지는 2001년 치과의사와 결혼, 슬하에 딸 비비아나 양을 뒀지만 2006년 이혼했다. 이후 2018년 개그맨 김국진과 재혼했다.

olzllovely@sportschosun.com

