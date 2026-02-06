이청아 교통사고 골든타임 놓쳤다 "고관절 부상, 목까지 타고 올라가"

기사입력 2026-02-06 07:34


[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이청아가 교통사고 후유증으로 겪은 고충을 솔직하게 털어놨다.

최근 유연석 유튜브 채널 '주말연석극'에 출연한 이청아는 드라마 '아너 : 그녀들의 법정' 촬영 당시 겪은 일화를 공개했다.

지난해 8월, 본격적인 촬영을 앞두고 교통사고를 당했던 그는 "치료를 받을 수 있는 골든타임을 놓친 상태였다. 처음엔 고관절이 아팠는데, 통증이 점점 허리와 목까지 번졌다"고 설명했다.


특히 고관절 통증이 현재 가장 큰 관심사라고. 이청아는 "재활 운동 관련 콘텐츠를 100개 이상 찾아봤다"며 "평소 걸을 땐 문제없는데 회전할 때 통증이 느껴졌다. 고관절이 우리 몸에서 가장 큰 관절이자 중요한 역할을 한다는 걸 알게 된 후에는 일상 속에서도 관련 운동을 챙기고 있다"고 밝혔다.

또 그는 캐릭터 특성상 구두 착용과 액션 신이 많았다고 덧붙이며, "지금은 구두를 덜 신어서 훨씬 편하다. 촬영이 끝나면 아무것도 안 하고 쉬고 싶다"고 말했다.

jyn2011@sportschosun.com

