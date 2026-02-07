'무한도전' 4년만 뭉친다...정형돈, '하와수' 출연 예고 "불쌍한 형 둘이 하는데"
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 정형돈이 "거만해졌다"라는 말에 "방송 한 개 한다"라고 말해 웃음을 안겼다.
7일 유튜브 채널 '하와수'에는 "명(미나)수를 당황하게 한 혜련이 형의 폭탄 발언 (feat.도니)"라면서 영상이 게재됐다.
영상 속 박명수는 "많은 분이 '무한도전' 멤버들 나오길 원한다"고 하자, 정준하는 "방금 전에 (정)형돈이한테 '라이브 때 전화해도 되냐'고 전화를 했다"면서 설명을 시작했다. 그러자 박명수는 "설명하지 말고 빨리 걸어라"고 버럭해 웃음을 안겼다.
결국 설득에 넘어간 정준하는 정형돈에 전화를 걸었고, 그는 "이따가 전화하려고 했는데 박명수 씨가 바로 전화하라 그래서"라며 냅다 고자질해 폭소를 자아냈다. 이에 박명수는 "어차피 서로 이용해 먹고 이용당하는 거니까"라고 하자, 정형돈은 "맞다"면서 인정해 웃음을 안겼다.
정형돈 등장에 댓글이 폭발한 가운데 그는 "오늘 (하와수)CP를 만났다. 근데 고민이 많더라. 생각보다 조회수가 안 나와가지고. 네이버에서는 잘됐는데 왜 여기서는 안 되냐고 되게 고민이 많으시더라"면서 폭로했다. 그러자 박명수는 "그러면 여기 연출진이 문제다. 네이버는 잘하니까"라고 해 폭소를 안겼다.
이어 박명수는 "불쌍한 형 둘이 하는데 나와주면 안 되겠냐"고 하자, 정형돈은 "안 될 것 같다"라며 선을 그었다. 그러자 정준하는 "너 요즘 잘나간다고 거만해진 것 같다"고 하자, 정형돈은 "나 '금쪽같은 내 새끼' 한 개 한다"라고 말해 웃음을 자아냈다.
당황한 정준하는 "형돈이 유튜브 구독자가 많이 늘었더라"라면서 "오늘은 네가 주인공이 아니다. 초대 손님이 있다. 미안한데 전화 끊어야 할 것 같다"면서 전화를 끊어 폭소를 자아냈다.
한편 지난 2022년 1월 유튜브 채널 '할명수' 최종회에서는 박명수가 '무한도전' 종영 이후 약 6년만에 공식 석상에서 정준하, 정형돈과 함께 토크를 나누며 세 사람만의 티키타카 케미를 선보인 바 있다.
