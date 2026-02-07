심형래, 얼굴 붕대 칭칭 '안면거상술' 후기 "목주름이고 뭐고 다 없애" ('데이앤나잇')
[스포츠조선 정안지 기자] 심형래가 세간을 떠들썩하게 만든 '안면거상' 수술 관련 솔직한 심정을 전했다.
7일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 개그맨이자 영화제작자 심형래와 개그맨 김준호가 출연했다.
이날 김주하는 "사실 사진 한 장 때문에 심형래 씨를 이 자리에 모셨다"고 했다. 심형래가 최근 안면거상 수술 후 붕대를 감고 퉁퉁 부은 얼굴을 공개해 모두를 충격에 빠뜨렸다.
두 번에 걸친 안면거상술을 했다는 심형래는 "유튜브 방송을 한다. 거기서 영구로 나와야 하는데 아무리 옛날 분장을 해도 영구 얼굴이 안 나오더라"라며 "영구는 팔자주름이 없고 얼굴이 팽팽해야 한다. '이거 아무래도 안 되겠다. 시청자들에게 옛날 영구의 본모습을 보여줘야겠다'"라면서 과감하게 안면거상술을 하게 된 이유를 밝혔다.
그는 "그러던 차에 거상 수술을 정말 잘하는 분이 계신다"면서 "목주름이고 뭐고 다 없애주더라"면서 현재 주름 없는 팽팽한 목을 자랑했다.
심형래는 "안면거상 수술 한 지 한 달 됐다"면서 "아직 부기가 안 빠졌다"라며 안면거상 수술 후 현재 상태에 대해 전했다.
그때 김준호는 "나중에 소개할 때 개그계의 거장 말고 개그계의 거상이라고 소개를 해야겠다"라고 장난을 쳤고, 심형래는 "안 웃긴다"라며 심기 불편한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.
