심형래, 얼굴 붕대 칭칭 '안면거상술' 후기 "목주름이고 뭐고 다 없애" ('데이앤나잇')

기사입력 2026-02-07 22:19


심형래, 얼굴 붕대 칭칭 '안면거상술' 후기 "목주름이고 뭐고 다 없애"…

심형래, 얼굴 붕대 칭칭 '안면거상술' 후기 "목주름이고 뭐고 다 없애"…

심형래, 얼굴 붕대 칭칭 '안면거상술' 후기 "목주름이고 뭐고 다 없애"…

[스포츠조선 정안지 기자] 심형래가 세간을 떠들썩하게 만든 '안면거상' 수술 관련 솔직한 심정을 전했다.

7일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 개그맨이자 영화제작자 심형래와 개그맨 김준호가 출연했다.

이날 김주하는 "사실 사진 한 장 때문에 심형래 씨를 이 자리에 모셨다"고 했다. 심형래가 최근 안면거상 수술 후 붕대를 감고 퉁퉁 부은 얼굴을 공개해 모두를 충격에 빠뜨렸다.

두 번에 걸친 안면거상술을 했다는 심형래는 "유튜브 방송을 한다. 거기서 영구로 나와야 하는데 아무리 옛날 분장을 해도 영구 얼굴이 안 나오더라"라며 "영구는 팔자주름이 없고 얼굴이 팽팽해야 한다. '이거 아무래도 안 되겠다. 시청자들에게 옛날 영구의 본모습을 보여줘야겠다'"라면서 과감하게 안면거상술을 하게 된 이유를 밝혔다.


심형래, 얼굴 붕대 칭칭 '안면거상술' 후기 "목주름이고 뭐고 다 없애"…
그는 "그러던 차에 거상 수술을 정말 잘하는 분이 계신다"면서 "목주름이고 뭐고 다 없애주더라"면서 현재 주름 없는 팽팽한 목을 자랑했다.

심형래는 "안면거상 수술 한 지 한 달 됐다"면서 "아직 부기가 안 빠졌다"라며 안면거상 수술 후 현재 상태에 대해 전했다.

그때 김준호는 "나중에 소개할 때 개그계의 거장 말고 개그계의 거상이라고 소개를 해야겠다"라고 장난을 쳤고, 심형래는 "안 웃긴다"라며 심기 불편한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

수지, 이 정도였어?…한 뼘 발레복 입고 180도 다리 찢기 '압도적 비주얼'

2.

"손가락 잘려" 정석원, 백지영 경고에도 칼질 얕봤다가 혼쭐 "피가 나"('백지영')

3.

'차정원♥' 하정우, '75세 득남' 父 김용건 보며 다짐…"나만 낳으면 돼"

4.

김우빈, 이러니 광고주가 반하지...모델인 커피점 직접 등판

5.

서동주, 난임 치료 중 뜻밖의 소식 "난자 채취, 이식 해보려 한다" ('서동주')

연예 많이본뉴스
1.

수지, 이 정도였어?…한 뼘 발레복 입고 180도 다리 찢기 '압도적 비주얼'

2.

"손가락 잘려" 정석원, 백지영 경고에도 칼질 얕봤다가 혼쭐 "피가 나"('백지영')

3.

'차정원♥' 하정우, '75세 득남' 父 김용건 보며 다짐…"나만 낳으면 돼"

4.

김우빈, 이러니 광고주가 반하지...모델인 커피점 직접 등판

5.

서동주, 난임 치료 중 뜻밖의 소식 "난자 채취, 이식 해보려 한다" ('서동주')

스포츠 많이본뉴스
1.

"울지마, 고개들어, 선영석" 패패패패 중압감→인터뷰中 눈물 펑펑...오늘밤 체코전 첫승 도전,'중꺾마'를 응원해[밀라노-코르티나2026]

2.

[밀라노 현장]'첫 금메달 주인공 나왔다!' 밀라노 1호 金, 알파인스키 남자 활강 폰 알멘

3.

[밀라노 현장]조용했던 이탈리아 공항도 '발칵', 이젠 밀라노 은반 뒤흔들 준비

4.

[밀라노 현장]최휘영 문체부 장관, 직접 밝힌 개회식 후기 "선수들 보며 뿌뜻했다"

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.