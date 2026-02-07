김준호, 안검하수 수술 전·후 첫 공개..."눈썹 지방제거는 10년 전에 해" ('데이앤나잇')

7일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 개그맨이자 영화제작자 심형래와 개그맨 김준호가 출연했다.
최근 심형래는 안면거상 수술 후 붕대를 감고 퉁퉁 부은 얼굴을 공개해 모두를 충격에 빠뜨렸다.
두 번에 걸친 안면거상술을 했다는 심형래는 "유튜브를 한다. 영구로 나와야 하는데 아무리 옛날 분장을 해도 영구 얼굴이 안 나오더라. 영구는 팔자주름이 없고 얼굴이 팽팽해야 한다"라고 했다. 그는 "'이거 아무래도 안 되겠다. 시청자들에게 옛날 영구의 본모습을 보여줘야겠다' 그러던 차에 거상 수술을 정말 잘하는 분이 계신다"면서 "목주름이고 뭐고 다 없애주더라"면서 주름 없는 팽팽한 목을 자랑하며 안면거상술을 하게 된 이유를 밝혔다.
이에 김준호는 "나는 안검하수 수술을 했다"면서 "코미디 연기를 하면 얼굴을 많이 쓰니까 주름이 빨리 생긴다. 쌍꺼풀이 원래 없었는데 어느 순간 쌍꺼풀이 생겼다. 지금보다 더 진했었다"라고 말했다. 이어 그는 "이후 얼굴 개인기를 하니까 눈에 피로감이 상승하면서 주글주글해졌다"라며 "눈썹 지방제거는 10년 전에 했고 눈썹 밑 검하수라고 살짝 댕겼다"면서 수술 당시와 수술 후의 모습을 공개, 과하게 확연한 차이로 웃음을 안겼다.