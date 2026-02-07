심형래 "'영구와 땡칠이' 출연료 2억 받아...아파트 1채가 5백만원" ('데이앤나잇')

[스포츠조선 정안지 기자] 심형래가 과거 100편 이상 CF를 찍었던 화려했던 전성기를 고백해 놀라움을 자아냈다.
7일 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에는 개그맨이자 영화제작자 심형래와 개그맨 김준호가 출연했다.
이날 심형래는 "돈도 벌어본 사람이 번다. 개그맨 중에 돈이 내가 제일 많았다. 광고 100편 이상, 출연, 제작 영화 118편을 했다"라고 말해 놀라움을 안겼다.
과거 심형래가 한 제작사와 '영구와 땡칠이'를 진행, 당시 출연료를 안 받고 지분을 받았으면 지금 2천, 3천억의 가치가 됐을 거라고.
심형래는 "해당 제작사가 '영구와 땡칠이' 때문에 생겼다. 그 당시에 한 제작사에서 '우뢰매' 시리즈를 제작했다. 내가 그때 출연료 500만 원을 더 올려달라고 했다. 근데 500만 원 안 올려주려고 나 말고 개그맨 후배를 썼다"면서 "얼마나 섭섭하냐. 그래서 '영구와 땡칠이'를 해당 제작사로 가져갔다"고 했다. 이어 그는 "'우뢰매'는 벌써 제작 다 끝났는데, 우리가 2주 만에 '영구와 땡칠이'를 만들었다"면서 "하루 만에 대본 집필을 끝내고 2주 만에 제작했다"면서 그렇게 속전속결로 촬영한 '영구와 땡칠이'는 1989년 한국 영화 흥행 1위에 올랐다.
김준호는 "내가 볼 때 형님은 지금 1조 원 정도 있어야 한다. 최소 1천억 원"이라고 하자, 심형래는 "당시 안성기 형님이 출연료 약 1천5백만 원 받을 때다. 그때 내가 2억 원을 받았다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 그는 "그때 아파트 1채에 5백만 원 할 때다"라면서 "영화에 다 넣었다"며 이후 영화로 세계 시장을 노린 영화감독 심형래의 노력의 결정체가 '디워'였다.
그러나 영화 인생에 찾아온 위기. 당시 파산을 했던 심형래는 "영구 아트에서 인원을 키웠다. 160명을 키우다 보니까 영화를 찍든 안찍든 매달 고정 인건비가 나갔다. 매출이 없으니까 감당이 안 됐다"라고 털어놨다.
이어 그는 "그래서 영구 아트를 부지를 경매를 내놨다. 경매로 내놓으면 나라에서 봉급부터 다 제한다. 직원 급여 처리 후 청산했다"며 "그 부지를 지금까지 소유했다면 엄청났을 거다"고 털어놨다.