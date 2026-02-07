박서진 母, 자궁경부암 완치 2년 만에 또 '암 의심'..."머리 한대 맞은 느낌"
[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박서진이 자궁경부암 완치 판정을 받은 어머니의 또 다른 암 의심 소식에 걱정과 불안에 휩싸인다.
7일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 오랜 시간 불면증을 겪어온 박서진이 가족을 향한 걱정으로 또다시 잠을 이루지 못하는 모습이 그려졌다.
이날 박서진은 "엄마가 어느 날부터 목소리가 안 나오더라. 쇳소리가 날 정도였다. 목에 혹이 있어 병원에 갔는데, 갑상샘암도 의심이 된다며 조직검사를 권하셨다. 머리를 한 대 맞은 느낌이었다"고 이야기했다.
자궁경부암 완치 판정을 받은 지 2년밖에 되지 않은 상황에서 또다시 들려온 소식에 박서진은 과거 어머니의 투병 시절을 떠올렸고, 또 아버지의 뇌혈관 질환과 동생 효정의 건강 문제까지 겹치며 마음속 걱정과 불안이 커져 최근 불면증이 다시 심해졌음을 고백했다.
걱정이 깊어지는 밤, 박서진은 야식을 먹고 있는 효정을 발견하고 동생을 향해 버럭 소리를 지르고 마음에도 없는 이야기를 쏟아냈다.
결국 상처를 받은 효정은 끝내 집을 나가겠다며 가출을 선언하고, 홀로 버스 정류장에 앉아 눈물을 흘리는 모습이 공개돼 안타까움을 자아냈다.
이 소식을 들은 부모님까지 삼천포에서 급히 상경하셨고, 남매의 화해를 위해 아버님은 가발까지 벗어가며 화해를 유도해 웃음을 자아냈다.
