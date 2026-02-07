박서진 母, 자궁경부암 완치 2년 만에 또 '암 의심'..."머리 한대 맞은 느낌"

기사입력 2026-02-07 23:20


박서진 母, 자궁경부암 완치 2년 만에 또 '암 의심'..."머리 한대 …

박서진 母, 자궁경부암 완치 2년 만에 또 '암 의심'..."머리 한대 …

박서진 母, 자궁경부암 완치 2년 만에 또 '암 의심'..."머리 한대 …

박서진 母, 자궁경부암 완치 2년 만에 또 '암 의심'..."머리 한대 …

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 박서진이 자궁경부암 완치 판정을 받은 어머니의 또 다른 암 의심 소식에 걱정과 불안에 휩싸인다.

7일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 오랜 시간 불면증을 겪어온 박서진이 가족을 향한 걱정으로 또다시 잠을 이루지 못하는 모습이 그려졌다.

이날 박서진은 "엄마가 어느 날부터 목소리가 안 나오더라. 쇳소리가 날 정도였다. 목에 혹이 있어 병원에 갔는데, 갑상샘암도 의심이 된다며 조직검사를 권하셨다. 머리를 한 대 맞은 느낌이었다"고 이야기했다.

자궁경부암 완치 판정을 받은 지 2년밖에 되지 않은 상황에서 또다시 들려온 소식에 박서진은 과거 어머니의 투병 시절을 떠올렸고, 또 아버지의 뇌혈관 질환과 동생 효정의 건강 문제까지 겹치며 마음속 걱정과 불안이 커져 최근 불면증이 다시 심해졌음을 고백했다.

걱정이 깊어지는 밤, 박서진은 야식을 먹고 있는 효정을 발견하고 동생을 향해 버럭 소리를 지르고 마음에도 없는 이야기를 쏟아냈다.

결국 상처를 받은 효정은 끝내 집을 나가겠다며 가출을 선언하고, 홀로 버스 정류장에 앉아 눈물을 흘리는 모습이 공개돼 안타까움을 자아냈다.

이 소식을 들은 부모님까지 삼천포에서 급히 상경하셨고, 남매의 화해를 위해 아버님은 가발까지 벗어가며 화해를 유도해 웃음을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

수지, 이 정도였어?…한 뼘 발레복 입고 180도 다리 찢기 '압도적 비주얼'

2.

"손가락 잘려" 정석원, 백지영 경고에도 칼질 얕봤다가 혼쭐 "피가 나"('백지영')

3.

'차정원♥' 하정우, '75세 득남' 父 김용건 보며 다짐…"나만 낳으면 돼"

4.

김우빈, 이러니 광고주가 반하지...모델인 커피점 직접 등판

5.

서동주, 난임 치료 중 뜻밖의 소식 "난자 채취, 이식 해보려 한다" ('서동주')

연예 많이본뉴스
1.

수지, 이 정도였어?…한 뼘 발레복 입고 180도 다리 찢기 '압도적 비주얼'

2.

"손가락 잘려" 정석원, 백지영 경고에도 칼질 얕봤다가 혼쭐 "피가 나"('백지영')

3.

'차정원♥' 하정우, '75세 득남' 父 김용건 보며 다짐…"나만 낳으면 돼"

4.

김우빈, 이러니 광고주가 반하지...모델인 커피점 직접 등판

5.

서동주, 난임 치료 중 뜻밖의 소식 "난자 채취, 이식 해보려 한다" ('서동주')

스포츠 많이본뉴스
1.

"울지마, 고개들어, 선영석" 패패패패 중압감→인터뷰中 눈물 펑펑...오늘밤 체코전 첫승 도전,'중꺾마'를 응원해[밀라노-코르티나2026]

2.

[밀라노 현장]'첫 금메달 주인공 나왔다!' 밀라노 1호 金, 알파인스키 남자 활강 폰 알멘

3.

[밀라노 현장]조용했던 이탈리아 공항도 '발칵', 이젠 밀라노 은반 뒤흔들 준비

4.

[밀라노 현장]최휘영 문체부 장관, 직접 밝힌 개회식 후기 "선수들 보며 뿌뜻했다"

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.