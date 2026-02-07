박나래 주사이모, 9시간 경찰조사 후 "한 남자, 너희들 차례" 저격

기사입력 2026-02-07 23:54


박나래 주사이모, 9시간 경찰조사 후 "한 남자, 너희들 차례" 저격

박나래 주사이모, 9시간 경찰조사 후 "한 남자, 너희들 차례" 저격
A씨 SNS 캡처

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 박나래에게 불법 의료 행위를 했다는 의혹을 받는 일명 '주사이모' A씨가 경찰 조사를 받은 가운데 특정인을 저격하는 메시지를 남겨 눈길을 끈다.

A씨는 7일 자신의 SNS에 "얼마 전 9시간 조사를 받았다"라면서 경찰 조사를 받은 사실을 전했다.

그는 "처음 겪는 일이라 많이 긴장되었고 여러 생각이 드는 시간이었다. 사실이 아닌 부분에 대해서는 분명히 '아니다'라고 말씀드렸으며 내가 부족했던 부분에 대해서는 잘못을 인정했다"라고 밝혔다.

A씨는 "이번 일을 계기로 스스로를 돌아보게 됐고, 앞으로는 인간관계에 있어 더욱 신중해야겠다는 생각이 많이 들었다"면서 "아직 조사가 끝나지 않은 사안인 만큼 추측성 기사나 확인되지 않은 내용이 더 이상 확산되지 않기를 부탁드린다"라고 전했다.

이후 A씨는 해당 게시물을 삭제한 뒤, 서울 강남경찰서 사진과 함께 "9시간 조사. 흠. 이제 너희들 차례야. 특히 한 남자"라면서 특정인을 저격하는 듯한 발언을 해 이목을 집중시켰다.

한편 박나래는 지난해 12월 전 매니저들로부터 특수상해, 허위 사실 적시 명예훼손 등으로 피소된 가운데, 박나래는 국내 의료 면허가 없는 주사이모에게 불법 의료 시술 의혹을 의혹도 나와 파장이 일었다.

박나래 외에도 그룹 샤이니 멤버 키, 유튜버 입짧은햇님도 '주사 이모' 논란으로 활동을 잠정 중단한 상태다.

논란이 커지자 박나래와 키, 유튜버 입짧은햇님 측은 "A씨를 의사 면허를 가진 의료인으로 알고 있었다"고 해명한 바 있다.


이후 서울 강남경찰서는 의료법·약사법 위반, 마약류관리법상 향정 혐의를 받는 A씨에 대해 출국을 금지하고 본격적인 수사에 착수했다.

anjee85@sportschosun.com

이하 A 씨 SNS 글.

얼마 전, 약 9시간 동안 조사를 받았습니다.

처음 겪는 일이라 많이 긴장되었고 여러 생각이 드는 시간이었습니다.

사실이 아닌 부분에 대해서는 분명히 "아니다"라고 말씀드렸으며,

제가 부족했던 부분에 대해서는 "잘못"을 인정했습니다.

이번 일을 계기로 스스로를 돌아보게 되었고,

앞으로는 "인간관계"에 있어 더욱 더 신중하겠다는 생각이 많이 들었습니다.

아직 제 조사 , 방송인 5명+@ 등등 ,....

조사가 끝나지 않은 사안인 만큼 추측성 기사나 확인되지 않은 내용이 더 이상 확산되지 않기를 부탁드립니다.

현재 허위사실 유포, 거짓 제보, 초상권 침해 , 명예훼손, 악성 댓글등 법률대리인과 상의하여 채증·정리하고 있으며,선처 없이 법적 절차에 따라 엄정하게 대응하겠습니다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민혜연, ♥주진모와 한겨울에 옷 벗고 열정 골프..유쾌한 부부 경쟁

2.

'사생활 논란' 이이경, 예능 MC 줄하차 아픔 끝...12일 '컬투쇼'로 첫 공식 복귀

3.

선우용여, 지옥 같았던 '200억' 빚의 무게..."부동산 눈 떠 10년만에 갚았다"

4.

서인영, 확 바뀐 외모..자연미 돌아왔다! 코 보형물 제거 후 레전드 갱신

5.

수지, 이 정도였어?…한 뼘 발레복 입고 180도 다리 찢기 '압도적 비주얼'

연예 많이본뉴스
1.

민혜연, ♥주진모와 한겨울에 옷 벗고 열정 골프..유쾌한 부부 경쟁

2.

'사생활 논란' 이이경, 예능 MC 줄하차 아픔 끝...12일 '컬투쇼'로 첫 공식 복귀

3.

선우용여, 지옥 같았던 '200억' 빚의 무게..."부동산 눈 떠 10년만에 갚았다"

4.

서인영, 확 바뀐 외모..자연미 돌아왔다! 코 보형물 제거 후 레전드 갱신

5.

수지, 이 정도였어?…한 뼘 발레복 입고 180도 다리 찢기 '압도적 비주얼'

스포츠 많이본뉴스
1.

"'예쁘다' 싶어 찾아봤더니 50세! 대박" 日매체 경악! 올림픽 개회식에 깜짝등장한 여배우의 한결 미모X품격 넘치는 평화 메시지'폭풍찬사'[밀라노-코르티나2026]

2.

"울지마, 고개들어, 선영석" 패패패패 중압감→인터뷰中 눈물 펑펑...오늘밤 체코전 첫승 도전,'중꺾마'를 응원해[밀라노-코르티나2026]

3.

'대체 왜?' 한국계 투수, WBC 국대 고사한 이유 밝혔다 "후회할 수도 있지만"

4.

"아이돌처럼 귀여워!" 日 '인간토끼' 신지아에 관심 폭발…'韓 김연아 재림한 줄'→'의상 감각도 좋다' 폭풍 반응

5.

'돌고래 창법도 불안한데...' 머라이어 캐리, 립싱크 논란에 고음 불안까지... 보첼리 감동과 상반되는 반응[밀라노 LIVE]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.