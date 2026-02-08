함소원 母, 이혼 후에도 진화와 동거하는 딸 향해 호통..."쓸 사람이면 진작 고쳐서 썼지"

기사입력 2026-02-08 00:08


[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 함소원의 어머니가 이혼 후에도 전 사위 진화와 함께 지내는 딸에게 직설적인 조언을 건넸다.

7일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '미워도 다시 한번'이라는 주제로 이야기를 나누었다.

이날 함소원이 이혼 후 진화, 딸 혜정, 친정어머니와 함께 베트남에서 1년간 동거했던 사실을 고백했다.

함소원은 "나는 베트남 생활이 익숙했지만 어머니와 진화는 처음이었다"며 "내가 외출하면 두 사람만 집에 있었는데 집안 분위기가 싸늘했다"고 당시를 떠올렸다.

특히 진화가 방 안에 누워 어머니를 불러 문을 닫아달라고 했다는 일화를 전하며 갈등이 깊어졌음을 털어놨다.

이에 카메라 앞에 선 함소원의 어머니는 "난 그 둘이 붙어 있는 이유를 모르겠다"며 답답함을 드러냈다.

이어 "헤어졌다고 했으면 그만두는 게 옳다고 생각한다"며 "고쳐 쓸 사람이었으면 진작 고쳤지 않겠냐"고 직격했다.

또한 "싸울 것 같으면 한 사람이 참아야 하는데 둘이 똑같다. 이러다 혜정이가 헷갈린다"며 손녀를 걱정하는 마음을 드러냈다.


그는 "아이 표정이 안 좋을 때 물어보면 꼭 싸웠다고 하더라. 부모가 싸우는 걸 보고 자라는 게 제일 마음 아프다"고 털어놨다.

이에 함소원은 "좋은 습관을 들이려는 것"이라며 관계 개선 의지를 밝혔지만, 어머니는 "그럴 거면 잘 다독여서 가르쳐야지 왜 싸우냐"고 호통쳤다.

가족의 갈등과 아이에 대한 걱정이 교차한 이날 방송은 씁쓸함과 안타까움을 동시에 안겼다.

narusi@sportschosun.com

