함소원 母, 이혼 후에도 진화와 동거하는 딸 향해 호통..."쓸 사람이면 진작 고쳐서 썼지"

|
|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 함소원의 어머니가 이혼 후에도 전 사위 진화와 함께 지내는 딸에게 직설적인 조언을 건넸다.
함소원은 "나는 베트남 생활이 익숙했지만 어머니와 진화는 처음이었다"며 "내가 외출하면 두 사람만 집에 있었는데 집안 분위기가 싸늘했다"고 당시를 떠올렸다.
이어 "헤어졌다고 했으면 그만두는 게 옳다고 생각한다"며 "고쳐 쓸 사람이었으면 진작 고쳤지 않겠냐"고 직격했다.
또한 "싸울 것 같으면 한 사람이 참아야 하는데 둘이 똑같다. 이러다 혜정이가 헷갈린다"며 손녀를 걱정하는 마음을 드러냈다.
그는 "아이 표정이 안 좋을 때 물어보면 꼭 싸웠다고 하더라. 부모가 싸우는 걸 보고 자라는 게 제일 마음 아프다"고 털어놨다.
이에 함소원은 "좋은 습관을 들이려는 것"이라며 관계 개선 의지를 밝혔지만, 어머니는 "그럴 거면 잘 다독여서 가르쳐야지 왜 싸우냐"고 호통쳤다.
가족의 갈등과 아이에 대한 걱정이 교차한 이날 방송은 씁쓸함과 안타까움을 동시에 안겼다.
narusi@sportschosun.com