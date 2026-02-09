임창정, 3년 만에 음악방송 컴백…'인기가요'서 '원조 발라드 황제' 증명

기사입력 2026-02-09 15:20


임창정, 3년 만에 음악방송 컴백…'인기가요'서 '원조 발라드 황제' 증…
'인기가요' 방송화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 임창정이 신곡 '미친놈'으로 첫 음악 방송부터 대중의 마음을 울렸다.

임창정은 지난 8일 방송된 SBS '인기가요'에 출연, 신곡 '미친놈' 무대를 선보였다.

약 3년 만에 음악 방송 무대에 오른 만큼 대중의 높은 관심이 집중된 가운데, 임창정은 변함없는 가창력과 깊은 감성으로 무대를 완성하며 '발라드 황제'라는 수식어를 다시 한번 입증했다.

컴백 후 첫 음악 방송이었던 '인기가요' 무대에서는 임창정 특유의 호소력 짙은 라이브가 가감 없이 전달됐다. 방송 이후 '미친놈' 무대 영상 조회수는 몇 시간 만에 2만 회를 돌파했고, 댓글 또한 꾸준히 이어지며 대중의 높은 관심을 실감하게 했다.

특히 애절함이 묻어나는 임창정의 '미친놈' 라이브에 팬들은 "첫 소절부터 감동이 몰려왔다", "평생 노래했으면 좋겠다", "진짜 노래만큼은 '미친놈'", "역시 임창정이다. 시원한 보컬에 가슴이 뻥 뚫린다" 등 반응을 남기고 있다.

'인기가요' 무대를 통해 '믿듣 가수'로 존재감을 드러낸 임창정은 앞서 음원차트에서도 저력을 발휘했다. 신곡 '미친놈'은 발매 이후 카카오 뮤직 실시간 차트 1위를 기록했으며, 멜론 HOT100(30일) 7위, HOT100(100일) 16위 등 주요 음원차트 상위권에 안착하며 꾸준한 인기를 이어가고 있다.

음원차트뿐 아니라 첫 음악방송까지 임창정을 향한 관심이 쏠리면서, 임창정이 향후 또 어떠한 무대로 레전드를 갱신할지 팬들의 기대가 커지고 있다. 신곡 '미친놈'으로 컴백한 임창정은 다양한 무대를 통해 팬들과 소통을 이어갈 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘입국 금지’ 유승준, 한국에 왔나..팝핀현준과 다정 투샷 알고 보니

2.

'故 오요안나 동기' 금채림, MBC 떠났다…"사랑하던 일이 사라져 먹먹"[SC이슈]

3.

'캐스팅 독식 논란' 옥주현, 눈물 쏟았다.."거짓된 말들이 고요해질 때까지"

4.

송해나 父 "딸 팔아 유튜브 홍보해도 수익은 30만원"…톱모델 딸 이름값 '무색'

5.

이효리, 추석에 시댁 안가더니..설에도 요가원서 열일 "연휴에도 요가하세요"

연예 많이본뉴스
1.

‘입국 금지’ 유승준, 한국에 왔나..팝핀현준과 다정 투샷 알고 보니

2.

'故 오요안나 동기' 금채림, MBC 떠났다…"사랑하던 일이 사라져 먹먹"[SC이슈]

3.

'캐스팅 독식 논란' 옥주현, 눈물 쏟았다.."거짓된 말들이 고요해질 때까지"

4.

송해나 父 "딸 팔아 유튜브 홍보해도 수익은 30만원"…톱모델 딸 이름값 '무색'

5.

이효리, 추석에 시댁 안가더니..설에도 요가원서 열일 "연휴에도 요가하세요"

스포츠 많이본뉴스
1.

김연아 작심 발언→"죄송합니다, 진짜 죄송합니다" 전혀 없었다, 대국민 사과 대신 올림픽 복귀...도핑 논란 핵심 인물, "여전히 예의 주시"

2.

손흥민 만세! '영혼의 파트너' 부앙가랑 끝까지 간다...LAFC 탈출 불발 유력 "대체자 없이 이적 불가, 선수 측 비관적"

3.

박찬호-임창용 뛰어 넘은 대기록, 이 선수가 쓴다고? 감독도 믿지 못했다

4.

美 매체 집중 조명! '사이영상 후보' "LAD의 류현진 WBC 나온대"…김혜성과 인연 깊어→'1호' 박찬호도 언급

5.

'구단 우투수 신기록→200% 인상' 그러나 웃지 못했다…4kg 감량 절치부심, “작년보다 더 든든했으면”

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.