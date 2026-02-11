장영란, 지인에 억대 사기당했다..."원금도 못 돌려받아"

기사입력 2026-02-11 18:55


장영란, 지인에 억대 사기당했다..."원금도 못 돌려받아"

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 장영란이 억대 사기를 당한 사실이 알려졌다.

11일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '최초 고백! 보이스 피싱, 투자사기 당한 장영란 눈물의 심경 고백 (억대 피해, 연예인 사기)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 게스트로 장영란의 남편 한창이 출연했다.

이날 한창은 아내 장영란이 지인들에게 뒤통수, 사기를 많이 당한다고 밝혔다. 그는 "대표적으로는 (회사) 상장할 거라고 '영란 씨 투자해라'라고 해서 장영란이 그 사람을 믿은 거다. 아마 크게 한 장 들어갔다. 근데 (돈도) 못 받고 상장도 못 했다"고 안타까움을 드러냈다. 이에 장영란은 "원금 돌려준다고 했는데 돌려주지도 않았다"고 인정했다.


장영란, 지인에 억대 사기당했다..."원금도 못 돌려받아"
한창은 "금전적으로 손해 본 게 제일 크다. 그리고 소상공인들 잘되라고 장영란이 인스타 피드에 자주 올려줘서 덕분에 이름 알렸는데 어느 순간 (장영란에게) 갑질을 하더라. 말투나 행동이 다르다"고 폭로했다.

또한 한창은 "우리 병원 같은 경우도 인테리어할 때 처음에 제안받은 업체보다 2배 비싼 업체가 선정됐는데 그분도 장영란 지인이었다"고 말했다.

이어 "그런데 인테리어 사장이 돈을 안 줘서 병원 오픈 전부터 인부들이 병원을 점거했다. 사장이 돈을 안 주니까 나한테 돈을 받겠다는 거다. 그때 힘들었다. 뒤치다꺼리는 내가 다 받아야 했다"고 털어놨다.

그러면서 "장영란한테 이런 이야기 하면 '같이 동의해서 한 거 아니냐'고 발끈한다. 남편한테는 긍정적으로 생각 안 하는 거 같다"며 "병원 때문에 싸운 것 중에 인테리어 지분이 정말로 50% 정도 됐다"고 말했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'11일 사망' 정은우, 하루 전 남긴 '장국영 사진'…"그리운 부러운" 의미심장 메시지

2.

[전문] 아이유 '간첩설'에 '표절설' 악플러 96명 법의 심판 받았다..징역형에 손해배상

3.

[속보] '하나뿐인 내편' 정은우, 오늘(11일) 사망 비보…향년 40세

4.

전현무, '전·무' 저격 논란에도 의연...'아기맹수' 셰프와 화기애애 정면돌파

5.

제니, 이번엔 200억 건물 플렉스…전액 현금으로 '알짜 입지' 찜[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'11일 사망' 정은우, 하루 전 남긴 '장국영 사진'…"그리운 부러운" 의미심장 메시지

2.

[전문] 아이유 '간첩설'에 '표절설' 악플러 96명 법의 심판 받았다..징역형에 손해배상

3.

[속보] '하나뿐인 내편' 정은우, 오늘(11일) 사망 비보…향년 40세

4.

전현무, '전·무' 저격 논란에도 의연...'아기맹수' 셰프와 화기애애 정면돌파

5.

제니, 이번엔 200억 건물 플렉스…전액 현금으로 '알짜 입지' 찜[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독]울산이 드디어 움직였다, '새로운 날개' 美 벤지 미셸 전격영입…2선 파괴력+속도 'UP'

2.

[단독 비하인드]대한축구협회, 여자 A대표팀 비즈니스석 지원 '대화는 아직 끝나지 않았다'

3.

"이런 올림픽 참관단이 필요했다!" 대한체육회,꿈나무 참관단 밀라노-코르티나 현장 파견[공식발표]

4.

#"'재드래곤'과 찰칵!#끈 떨어진 메달 고쳐드려요#바람을 피웠습니다[밀라노 SNS]

5.

충격! '이제는 임효준이라고 말할 수 없는데...' 얼굴 꽁꽁 가리고 귀화까지 했는데. 두 이름으로 불린 린샤오쥔[밀라노현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.