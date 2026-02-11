장영란, 지인에 억대 사기당했다..."원금도 못 돌려받아"
[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 장영란이 억대 사기를 당한 사실이 알려졌다.
11일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '최초 고백! 보이스 피싱, 투자사기 당한 장영란 눈물의 심경 고백 (억대 피해, 연예인 사기)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 게스트로 장영란의 남편 한창이 출연했다.
이날 한창은 아내 장영란이 지인들에게 뒤통수, 사기를 많이 당한다고 밝혔다. 그는 "대표적으로는 (회사) 상장할 거라고 '영란 씨 투자해라'라고 해서 장영란이 그 사람을 믿은 거다. 아마 크게 한 장 들어갔다. 근데 (돈도) 못 받고 상장도 못 했다"고 안타까움을 드러냈다. 이에 장영란은 "원금 돌려준다고 했는데 돌려주지도 않았다"고 인정했다.
한창은 "금전적으로 손해 본 게 제일 크다. 그리고 소상공인들 잘되라고 장영란이 인스타 피드에 자주 올려줘서 덕분에 이름 알렸는데 어느 순간 (장영란에게) 갑질을 하더라. 말투나 행동이 다르다"고 폭로했다.
또한 한창은 "우리 병원 같은 경우도 인테리어할 때 처음에 제안받은 업체보다 2배 비싼 업체가 선정됐는데 그분도 장영란 지인이었다"고 말했다.
이어 "그런데 인테리어 사장이 돈을 안 줘서 병원 오픈 전부터 인부들이 병원을 점거했다. 사장이 돈을 안 주니까 나한테 돈을 받겠다는 거다. 그때 힘들었다. 뒤치다꺼리는 내가 다 받아야 했다"고 털어놨다.
그러면서 "장영란한테 이런 이야기 하면 '같이 동의해서 한 거 아니냐'고 발끈한다. 남편한테는 긍정적으로 생각 안 하는 거 같다"며 "병원 때문에 싸운 것 중에 인테리어 지분이 정말로 50% 정도 됐다"고 말했다.
