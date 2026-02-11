[SC이슈] SM, 첸백시 자산 26억 가압류..백현 16억·시우민 7억·첸 3억

[스포츠조선 문지연 기자] SM엔터테인먼트가 그룹 엑소(EXO)의 멤버 첸, 백현, 시우민의 자산을 가압류했다.
11일 가요계 관계자는 스포츠조선에 "최근 SM엔터테인먼트(SM)가 첸, 백현, 시우민(첸백시)의 자산을 가압류했다"고 밝혔다. 가압류된 자산은 첸의 주택 전세금 채권, 백현의 경기 구리시 아파트, 시우민의 용산구 아파트 등이다. SM이 청구한 금액은 총 26억 원으로, SM과 첸백시가 지난 2023년 6월 맺은 합의 내용인 개인 활동 매출 10% 상당의 채권을 보전하기 위해 이뤄진 것이다. 멤버별로 첸이 3억 원, 백현이 16억 원, 시우민이 7억 원이다.
2023년 6월 불거진 SM과 첸백시의 갈등은 현재까지 이어지는 중이다. 첸백시는 당시 SM을 상대로 증빙없는 정산과 부당한 장기간 계약 등을 이유로 법적 대응을 준비 중이라고 알렸고, 전속계약 해지 사유가 발생했다고 통보했다. SM은 이를 반박하면서 첸백시의 소속사인 INB100의 모회사인 빅플래닛메이드의 템퍼링(사전 접촉)의혹을 제기했다. 이에 양측은 6월 18일 합의를 진행하고 첸백시 개인 매출액의 10%를 SM에 지급하기로 했으나, 첸백시 측이 2024년 6월 SM의 합의 불이행을 주장하면서 갈등의 불씨가 꺼지지 않은 상태다.
첸백시 측은 SM이 유통 수수로율 5.5% 보장 약정을 지키지 않았다고 주장하며 임원들을 사기 혐의로 고소했으나 증거 불충분으로 불기소 처분됐다. 공정거래위원회에 신고한 음원 유통 수수료 부담 의혹도 무혐의로 마무리됐다.
첸백시는 결국 엑소 완전체 활동에서도 제외된 상태다. 첸백시는 지난해 10월 엑소 활동과 관련해 "엑소 완전체 활동이 간절해 모든 조건을 수용했다"고 했지만, SM은 "분쟁 종결 합의와 팀 활동은 별개의 문제임을 명확히 했다"고 못박았다.