[SC리뷰] 이미주 “크리스마스에 다른 여자 불러”…전 남친 바람 의혹 폭로
[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 방송인 이미주가 과거 연애사를 솔직하게 털어놨다. 크리스마스에 벌어진 전 남자친구의 행동을 두고 "배신이었다"고 고백해 눈길을 끌었다.
지난 16일 방송된 SBS 예능 '아니 근데 진짜'에서는 이미주가 출연해 이상민, 탁재훈, 카이, 이수지, 임우일, 조현아와 함께 토크를 펼쳤다.
이날 이상민이 "미주는 전 남친에게 배신을 당했다"고 언급하자 이미주는 "완전 옛날 이야기다. 크리스마스였다"며 입을 열었다.
이미주는 "크리스마스 날 일이 있어서 남자친구를 못 만난다고 미리 말했다. 그런데 다음 날 친구에게 전화가 와서 '(남자친구 이름) 오빠 아냐'고 묻더라"며 당시 상황을 설명했다. 친구는 이미주의 남자친구가 크리스마스에 다른 여성을 불러 만났다고 전했다는 것.
그는 "같은 그룹 언니를 불러 나갔고, 그 언니가 아직도 안 들어왔다는 얘기를 들었다"며 "이야기를 듣고 바로 전화했는데 절대 아니라고 잡아떼더라"고 말했다.
결정적인 증거는 없었지만 이미주는 "정황상 확실했다. 이건 아니다 싶었다"며 결국 이별을 선택했다고 밝혔다. 그는 "정말 헤어지기 싫었는데 너무 괘씸했다. 그래서 헤어지자고 했다"고 솔직한 심경을 전했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.