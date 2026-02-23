'세이렌' 위하준 "대본 보고 완전 빨려 들어가..안 할 수 없는 드라마…

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 위하준이 "'세이렌'은 빨려 들어간 작품, 안 할 수 없었다"고 말했다.
23일 오후 티빙·네이버TV를 통해 tvN 새 월화드라마 '세이렌'(이영 극본, 김철규 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 로얄옥션 수석경매사 한설아 역의 박민영, 보험사기특별조사팀(SIU) 보험조사관 차우석 역의 위하준, IT 기업 CEO 백준범 역의 김정현, 그리고 김철규 PD가 참석했다.
위하준은 "tvN과 다섯 작품이다. 너무나 감사한 일이고 영광스러운 일이다. 더 좋은 배우가 되어 여러 협업하고 싶은 소망이 있다"며 "'세이렌'은 대본을 보고 완전 빨려 들어갔다. 앉은 자리에서 대본을 다 읽었고 볼수록 이야기가 궁금하더라. 공포감, 긴장감 뿐만 아니라 따뜻함과 치유 받을 수 있는 작품이기도 하다. 안 할 수가 없는 작품이었다"고 애정을 전했다.
'세이렌'은 빠져들 수밖에 없는 매력의 보험사기 용의자 여자와 그 여자 주변의 죽음을 의심하며 파헤치는 한 남자의 이야기를 그린 드라마다. 박민영, 위하준, 김정현, 이엘리야, 한준우 등이 출연하고 이영 작가가 극본을, '마더' '악의 꽃' '셀러브리티'의 김철규 PD가 연출을 맡았다. 오는 3월 2일 오후 8시 50분 첫 방송된다.