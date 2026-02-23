김영희, 임우일과 핑크빛 과거 폭로 "거의 사실혼, 지독하게 사랑했다" ('말자쇼')

기사입력 2026-02-23 23:21


김영희, 임우일과 핑크빛 과거 폭로 "거의 사실혼, 지독하게 사랑했다" …

[스포츠조선 이우주 기자] '말자쇼' 김영희가 임우일을 짝사랑했다고 고백했다.

23일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 윤남기 이다은 부부, 개그맨 임우일이 출연했다.

짝사랑 고민을 들은 김영희는 "지독하게 4년을 짝사랑했던 남자가 있었다. 그 남자가 임우일"이라며 "정말 지독하게 사랑했다. 후배인데 오빠다. 저는 그런 남루한 모습과 후배들은 배를 못 채운다. 근데 끼니를 악착같이 챙겨 먹는 모습들에 보호본능이 일어나더라. 그러면서 사람이 되게 담백하다. 군더더기가 없다. 그런 모습에 내가 반한 거다"라고 오랫동안 임우일을 짝사랑했다고 고백했다.

김영희는 "처음엔 내가 헷갈렸다. 근데 꿈에도 나오니까 사랑이구나 싶더라. 사실 이 오빠한테 특별한 날이 되면 선물해주고 싶은데 사줄 명분이 없지 않냐. 협찬 받았다고 거짓말 쳐서 주고 빼빼로데이 때도 오빠한테 특별하게 주고 싶은데 너무 진지하게 주면 멀어질까 봐 오토바이 안장에 테이프로 빼빼로를 감았다. 반 장난처럼 보이려고"라고 밝혔다.

심지어 김영희는 커플 점퍼까지 선물했다고. 김영희는 "협찬 받았다고 거짓말했다. 똑같은 색이라 민망하지 않냐. 이거밖에 안 남았다고 했다 그런 식으로 천천히 뭔가를 오빠한테 자꾸 베풀었다"며 "내가 혼자 좋아하다가 고백을 해야겠더라. 속앓이가 되더라"라고 임우일에게 고백했다고 밝혔다.


임우일은 김영희의 고백을 걱정했지만 김영희는 "근데 나는 굽히지 않았다. 그럼 노력해볼 테니 여자로 보도록 노력하라고 했다. 그때부터 우리는 일상생활을 하면서 일주일에 한번씩 '오늘은 여자로 보여요?' '아직 부족해'를 반복했다"며 "근데 나는 또 고백하고 싶었다. 또 고백했더니 '우리 만났다 헤어지면 평생 볼 수 없다. 나는 선배를 오래 보고 싶다'더라. 그래서 '왜 헤어질 생각을 했냐'며 눈물을 쏟았다. 근데 휴지를 주는데 눈이 붓지 말라고 물을 적셔줬다. 나는 그거 때문에 다시 사랑에 빠졌다"고 밝혔다.

이후 마지막으로 임우일의 집에서 고백했다는 김영희. 하지만 임우일은 "진짜 마지막으로 말할 테니 그만해라. 정말 이러면 우리 예전처럼도 못 지낸다"고 말했다. 결국 김영희는 마음을 접었다고 밝혔지만 "난 아직도 의문스럽다. 나는 일방적인 짝사랑인지 여지를 준 건지 궁금하다"고 밝혔다.

이에 임우일은 "이 정도까지 얘기할 줄은 몰랐다. 이럴 거면 제가 변호사랑 같이 왔다. 수많은 사람들 앞에서 이런 얘기를 들으니까 미쳐버릴 거 같다"고 토로했다.


임우일은 김영희와의 관계에 대해 "요즘으로 따지면 사실혼이다. 어떻게 보면 썸으로 보일 수도 있다. 의지를 많이 했던 선배고 동료였다. 소울메이트 같은 느낌이 아니었나 싶다"며 "처음엔 진지하게 고백한 게 맞지만 횟수가 많아지면서 점점 본인의 취미 생활처럼 됐다"고 억울함을 토로했다.

자고 가라고 했던 이유에 대해서는 "눈, 비가 오던 날인데 엄청 많이 울었다. 눈이 부어서 이 상태로 운전해서 가다가는 사고가 나겠다 싶어서 잠깐 집에서 쉬었다 보내자는 마음이었다"고 밝혔다.

심지어 두 사람은 김영희의 결혼식에서 입장도 함께 하고, 임우일은 혼주석까지 앉았다. 김영희는 "저한테 임우일은 아빠였다. 사랑이었다 생각했는데 지나고 보니 평생 보고 싶은 아빠였다"며 "저는 입장하고 끝난 줄 알았는데 저희 엄마가 이왕이면 (혼주석에) 앉으라 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.