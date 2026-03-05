"직접 소품 만들고 OST까지 불러"…'방과후 태리쌤' 김태리, '최현욱 잡도리' 전부가 아니다

|
[스포츠조선 조지영 기자] '방과후 태리쌤' 김태리의 따뜻한 진심이 안방 시청자의 눈길을 사로잡고 있다.
김태리는 아이들의 첫 연극반 선생님이 되기 위해 주변에 적극적으로 조언을 구했다. 누군가를 가르쳐 본 혹은 연출해 본 경력이 있는 여러 지인과 자신만의 인터뷰를 진행했고, 어떻게 하면 좋은 선생님이 될 수 있을지를 끊임없이 고민하고 학습했다. 처음이기에 부족한 경험을 수집하고자 부단히 애쓰며 선생님으로서 첫걸음을 내디뎠다.
실질적인 준비도 이어졌다. 안무가 선생님으로부터 몸풀기 율동을 직접 배워오는가 하면, 일인극 대본 만들기, '오즈의 마법사' 공연에 필요한 소품 제작 등에 열의를 불태웠다. 수업이 끝나면 하루를 마무리하기 전 복습과 예습을 반복했고, 모두가 즐거울 수 있는 수업을 꿈꾸며 밤새 생각하고 고민하는 사명감을 보여줬다.
이처럼 김태리는 '방과후 태리쌤'을 통해 또 한 번의 새로운 도전을 마주하고 있다. 어느 하나 허투루 하는 법이 없는 진정성 있는 태도는 아이들에게 좋은 추억을 선물하기 위해 그녀가 얼마나 깊이 몰입하고 있는지를 보여준다. 예능을 넘어 한 사람의 성장기를 그려내고 있는 김태리인 만큼, 이번 여정의 끝은 어떤 모습일지 벌써부터 기대감을 자아낸다.
한편, 연극이 처음인 아이들과 특별한 연극 무대를 만들어갈 김태리의 선생님 도전기
