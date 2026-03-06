김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 싫어"

기사입력 2026-03-06 00:40


김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 …



[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김지민 김준호가 '현실 부부 고민'으로 공감대를 형성했다.

5일 유튜브 채널 '준호지민'에는 '몇 살까지 스킨십 가능? [JJ 고민 상담소 ep.1]' 영상이 업로드 됐다.

이날 김지민은 "사실 우리가 작년에는 우리 부부 얘기만 좀 많이 했지 않냐. 한 끼 줄게~스트에도, 게스트 못 모셔도 윌 얘기하기 바빴다"며 "왠지 이제 구독자분들과 소통하는 시간을 가지면 좋을 거 같았다"며 새로 시작한 고민 상담 코너를 설명했다.

김준호는 "이제 우리도 아이를 준비하고 있다. 아이의 얘기를 들어야 돼. 사람들 얘기를 들어야 된다. 우리 얘기만 하는 게 아니고"라며 진지한 태도로 고민상담에 임했다.

첫 번째 고민은 '3개월차 신혼 부부인데 첫 명절인 설을 앞두고 가족들 선물에 의견차이가 있다'는 것. 결국 가족 전부 챙겨주자고 의견을 모았지만 가격대와 선물 종류가 고민이었다.

김준호는 "요거 어려운 문제다. 사실 저는 좀 반대인 게 뭐냐면은"이라며 얼굴을 일그러트렸다. 웃음이 터진 김지민에 김준호는 "서장훈 형이나 김구라 형이 고민 해결할 때 이런 표정을 짓더라"라며 너스레를 떨었다.


김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 …
김준호는 "선물이 별로인 게 한 번 하면 계속 해야 한다. 딱 끊고 부모님 용돈만 드리는 게 맞다"라 생각을 밝혔다.

이에 김지민은 "근데 우리 시댁 식구들 만나러 가면 항상 다 선물을 준비해오시더라"라고 반박했다. 김준호는 "우리 형이 그렇다. 솔직하게 우리 친형이 귀엽다. 선물을 쓰지 못한다"라고 빵 터졌다.


김지민은 "아주버님이 약간 그런 걸 즐거워하신다. 겉은 명품 포장지인데 속은 정체불명의 물건이다. 쓸모있는 선물인데 하나하나 포장을 해오신다"라 전했다.

김준호는 "우리 형처럼 계속 할 자신이 있으면 해도 된다. 근데 저희는 사실 어머님 용돈, 그리고 보이는 조카들 용돈 (이렇게만 준다)"고 했다.

결국 두 사람은 부모님께는 현금, 형제들에게는 상품권 선물을 하는 걸로 합의했다.

두 번째 고민은 '사랑 표현에 무관심한 아내가 고민입니다. 며칠 전 당신이 하는 애정표현이 너무 과해서 진심으로 느껴지지가 않는다는 말을 들었습니다' 하는 내용이었다.

김지민은 "스킨십을 안해야 한다. 잠깐 안해봐야 스킨십이 중요한 거구나 하는 거다"라 했다.

김준호는 "이거 남자가 삐진 거다. 추잡시럽게. 남자가 밴댕이다"라며 마구 비난했다.

이에 김지민은 "아니면 입냄새가 많이 나시나?"라며 고개를 갸웃했고 김준호는 "냄새가 아니면 최근 돈을 못 벌어온다던지 그런 거다"라고 공감했다.

김준호는 "내가 볼 땐 돈이다. 돈을 많이 벌어오면 아내가 뛰어서 뽀뽀할 거다"라 했고, 김지민은 "그렇게 따지면 난 안해야 된다"라고 단호하게 말했다.

이어 "난 오빠가 2,3일 정도 머리 안감았을 때 근처에 오는 것도 싫거든"이라며 '냄새' 쪽에 더 무게를 실었다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 최진실 母, '300억 유산' 전말 밝혔다 "건물 두채·1500만원 임대료, 환희·준희에게..내 지분 없다"(연예뒤통령)

2.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

3.

'70억 CEO' 김소영, 9개월 만삭에도 딸 입학식 참석 "앉아있는 것도 숨 차"

4.

최정윤, 재혼 후 새남편·딸과 첫 해외여행..딸 지우 "아빠"라 부르며 '훈훈'

5.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

연예 많이본뉴스
1.

故 최진실 母, '300억 유산' 전말 밝혔다 "건물 두채·1500만원 임대료, 환희·준희에게..내 지분 없다"(연예뒤통령)

2.

‘성매매 벌금형’ 지나, 캐나다 떠나 한국에 돌아왔나..해맑은 근황 포착

3.

'70억 CEO' 김소영, 9개월 만삭에도 딸 입학식 참석 "앉아있는 것도 숨 차"

4.

최정윤, 재혼 후 새남편·딸과 첫 해외여행..딸 지우 "아빠"라 부르며 '훈훈'

5.

'7kg 감량' 조혜련, 갈비뼈 선명한 '납작배' 자랑 "밀가루 싹 끊어, 61→54kg"(뭐든하기루)

스포츠 많이본뉴스
1.

'대만 영패 대참사' 원정팬 4만명 침묵, 감독은 침통…"팬 여러분께 감사, 감독인 내 탓이다"

2.

"한국과 호주 박터지는 경쟁" 외신이 바라본 WBC C조…부동의 1위는 일본→대만도 무시 못해

3.

'와 대만 침묵' 고작 140㎞→KKKKKK, 어라 LG 亞쿼터 투수 아니라고?…쌍둥이 형이 일냈다[도쿄 현장]

4.

'대이변' 대만 충격 0대3 참패, MVP 부상 악재까지…호주, 2023년 8강 기적 이어 가나[도쿄 리뷰]

5.

미쳤다! 손흥민 토트넘 데뷔 뛰어넘는 임팩트...오현규, 월드컵 국대 주전 9번 예약→골골골골 득점포

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.